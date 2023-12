Staffelli consegna il Tapiro a Chiara Ferragni: “Me lo merito stavolta”

Valerio Staffelli ieri sera non ha potuto non consegnare un Tapiro a Chiara Ferragni in merito alla multa dell’Agcom.

“Questa volta il Tapiro me lo merito” – le parole di Chiara Ferragni – “Ho fatto un errore, è stato un errore in buona fede, ma è stato fatto e ne prendo la responsabilità. Gli errori si pagano e così ho deciso di donare un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita che spero aiuterà per il reparto oncologico pediatrico. Ho impugnato anche la sentenza dell’Agcom perché secondo me è sproporzionata e se nel secondo grado di giudizio ridurranno questa sanzione anche quello lo daremo in beneficenza. L’errore è stato legare un’attività che era commerciale a qualcosa di solidale.

Il video, trasmesso da Striscia la Notizia, è stato girato sotto casa dei Ferragnez tant’è che dopo Valerio Staffelli è pure andato a spasso col suo cane e quello di Fedez, come testimoniano le loro storie su Instagram. “Ennesimo Tapiro, ormai vedo più lui [inquadra Valerio Staffelli, ndr] che mia mamma. E già che ci siamo abbiamo deciso di andare a fare un giro con i cani, siamo ormai dogsitter“. Un’improvvisata conclusa con loro due che nei rispettivi profili hanno mostrato l’altro raccogliere la cacca del cane.

Staffelli, il tapiro a Fedez lo scorso mese per l’affaire Morgan-X Factor

Questa è la seconda volta che Staffelli incontra i Ferragnez nel corso dell’ultimo mese. A fine novembre ha consegnato un Tapiro a Fedez per l’affaire Morgan-X Factor, ovvero quando il musicista lo accusò di aver sbroccato nei camerini di X Factor tanto da arrivare a dire ‘o me ne vado io o se ne va lui‘.