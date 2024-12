Staffelli ancora da Mariotto: “A chi era rivolto quel ‘figlia de na M?’”

Ieri sera, prima di entrare in scena a "Ballando Con le Stelle", Guillermo Mariotto ha pronunciato una frase controversa dietro le quinte: "Che figlia de na mi…". La frase è stata subito evidenziata da "Striscia la Notizia", che ha pubblicato un video con un audio più chiaro e sottotitoli. Dopo la puntata, Valerio Staffelli ha nuovamente cercato Mariotto, con cui aveva avuto un incontro complicato nei giorni precedenti, culminato con un Tapiro rotto.

Staffelli ha incontrato Mariotto fuori dagli studi di "Ballando" e gli ha chiesto a chi fosse rivolta la frase controversa. Nel video di anticipazione si può vedere solo la domanda di Staffelli, senza rivelare la risposta di Mariotto. Gli spettatori dovranno attendere la puntata di "Striscia la Notizia" di stasera per scoprire di più.

Nel comunicato di "Striscia" si legge: "Domani sera a Striscia: «Che figlia de ‘na mign****». Movimentato Tapiro d’oro a Mariotto: a chi si riferiva con quella frase pronunciata prima del suo ingresso in studio e sentita da tutti?" I buoni ascolti di "Striscia la Notizia" continuano, e il caso di Guillermo Mariotto attirerà sicuramente l’attenzione. Infatti, Mariotto è tornato a "Ballando" dopo aver abbandonato lo studio in un episodio recente. Staffelli ha colto l’occasione per chiedere chiarimenti direttamente a Mariotto, sperando in una risposta esaustiva alla sua domanda provocatoria.

L’anticipazione del programma promette un episodio intenso, con l’interrogativo su a chi fosse rivolta l’affermazione del noto stilista, figura chiave nello show. La curiosità degli spettatori si fa quindi alta, mentre si attende di scoprire come si svolgerà l’interazione tra Staffelli e Mariotto. In gioco c’è anche la sorte del Tapiro: riuscirà a uscire indenne dall’incontro? Per il pubblico è l’occasione per preparare i popcorn e seguire questa dinamica che ha già spunto molto interesse.

Il seguito della vicenda verrà svelato stasera a "Striscia la Notizia", mantenendo alta l’attenzione sui protagonisti coinvolti e sugli sviluppi dello scandalo legato alla frase di Mariotto.