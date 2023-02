Staff di Nikita: “Partite le prime diffide”, la sorella: “Vomito dal nervoso”

Quest’anno c’è un Grande Fratello all’interno del Grande Fratello ed è quello dei parenti e degli amici dei vipponi in Casa. Fra i principali protagonisti ci sono quelli dello staff di Nikita Pelizon.

Chi gestisce la pagina IG della vippona, tale Giulia, poche ore fa ha condiviso un lunghissimo post contro gli autori del Grande Fratello Vip colpevoli di “non aver mostrato nulla”, nel dettaglio alcuni video che “scagionerebbero” Nikita da alcune accuse mosse da altri vipponi. “Sono state dette parole gravissime nei confronti di Nikita e ancora nessuno ha mostrato nulla“.

Lo staff di Nikita ha poi parlato di sedi opportune e di diffide: “Concludo dicendo che ognuno ne risponderà nelle sedi opportune e dichiaro che le prime diffide sono partite“; fino alla richiesta ufficiale: entrare dentro la Casa (!) per tranquillizzare personalmente (!) la Pelizon perché “visibilmente stanca e provata”.

“Ma chiedo ancora una volta di poter tranquillizzare Nikita personalmente. Ha pianto tutta la notte ed è visibilmente stanca e provata”.

Staff, madre e sorella di Nikita: il loro pensiero

La storia pubblicata dal profilo ufficiale di Nikita è stata condivisa su Instagram anche da sua madre che – per non farsi mancare nulla – ha usato anche hashtag come #StopBullismo e #NoViolenzaSulleDonne. Anche se sono sicuro che non intendesse dire che sua figlia è vittima di bullismo e di violenza di genere (!).

Oltre Giulia del suo staff e la madre, anche la sorella Jessica ha detto la sua su Twitter confessando di aver “vomitato dal nervoso” in risposta a una fan che le aveva confessato di “piangere da ieri sera” e di avere “mal di testa da due mesi”.