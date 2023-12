Staff di Beatrice aggiorna sulla situazione: “Dov’è adesso. Torna al GF?”

Come un fulmine a ciel sereno mercoledì scorso il Grande Fratello ha comunicato l’uscita ‘momentanea’ di Beatrice Luzzi dalla casa. Lo staff dell’attrice di Vivere poco dopo ha promesso aggiornamenti: “Beatrice costretta da motivi personali, ha deciso di lasciare solo momentaneamente la casa del Grande Fratello. Però ragazzi, niente paura e state tutti tranquilli. Noi vi terremo aggiornati, grazie del supporto“. E la promessa è stata mantenuta.

Beatrice Luzzi, l’aggiornamento dello staff.

Nonostante il Grande Fratello abbia parlato di uscita momentanea, le rivelazioni fatte ieri pomeriggio da Letizia Petris hanno spaventato i fan della gieffina: “Ho parlato con loro in confessionale. Mi hanno detto di pensare come ci fosse una persona in meno, anche per la coreografia. Dobbiamo fare tutto pensando che lei non c’è. Anche il balletto va rifatto perché lei non ci sarà“.

Per fortuna a dare un po’ di speranza sono arrivare delle persone vicine a Beatrice. Ieri sera un membro dello staff della Luzzi è entrato in una room di Twitter ed ha parlato con i fan, cercando di rassicurare tutti. Sembra infatti che Beatrice adesso si trovi in hotel e che presto possa rientrare nella casa di Cinecittà: “Dov’è adesso? Per il momento si trova chiusa in un albergo e ovviamente non può vedere né sentire nessuno. Però noi siamo altamente fiduciosi che possa rientrare al Grande Fratello, ma non sappiamo quando“.

E speriamo che questo rientro sia imminente, perché mai come quest’anno un’unica concorrente porta sulle spalle almeno metà del peso dell’edizione e la diretta senza di lei non è la stessa cosa. Difficile anche ricordare una gieffina così amata, capace di mettere d’accordo quasi tutto il pubblico (forse per trovarne un’altra bisogna tornare alle prime edizioni con Floriana Secondi o Serena Garitta).



Lo ha detto lo staff di beatrice nella room:

“Per il momento è chiusa in albergo e ovviamente non può vedere né sentire nessuno. Siamo altamente fiduciosi che possa rientrare, ma non sappiamo quando”#grandefratello pic.twitter.com/JBnRIlj7hI — Tia | Bea Luzzi Stan (@ansiacostantee) December 21, 2023

