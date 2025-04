Stadio Venezia, rivelati i dettagli del nuovo impianto nel Bosco dello Sport di Tessera

Oggi, al Comune di Venezia, è stato presentato il progetto per un nuovo stadio cittadino, concepito per ospitare partite di Serie A, incontri di rugby e concerti. Maffeis Engineering e Populous, esperti nel design di impianti sportivi, sono stati incaricati di realizzare il progetto dal raggruppamento di imprese composto da Costruzioni Bordignon, Fincantieri Infrastrutture e Ranzato Impianti, vincitore della gara d’appalto nel marzo 2024. Il moderno stadio avrà una capienza di 18.500 posti e sorgerà a Tessera, all’interno del Bosco dello Sport, un polo multifunzionale di 116 ettari, integrato con sport, socialità ed educazione.

La progettazione dello stadio si ispira al paesaggio circostante, con tratti curvilinei che dialogano con gli edifici vicini. La facciata è caratterizzata da elementi verticali che rendono l’impianto leggero e arioso, permettendo visibilità anche dall’esterno. Il podio a mezzaluna fungerà da area di servizi e parcheggi, mentre la cavea si sviluppa su tre lati, offrendo una visione ottimale del campo. La tribuna ovest sarà dedicata a ospiti VIP, con esperienze premium in linea con i migliori stadi europei.

Sono previsti spazi per la tifoseria locale, inclusa una galleria coperta che offre una vista panoramica del catino. I progetti includono anche una varietà di opzioni di ristoro e aree per l’interazione sociale, migliorando l’esperienza del pubblico. Inoltre, lo stadio è stato progettato seguendo principi di design inclusivo, per garantire che tutti possano utilizzare e godere di questa nuova infrastruttura.