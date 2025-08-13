Stadio San Siro: crisi e scadenze per il nuovo progetto

La situazione relativa al nuovo stadio di Milano, previsto per Inter e Milan, sta attraversando momenti di grande incertezza. L’iter burocratico, iniziato nel 2019, sembra subire un altro arresto a causa di un’inchiesta sull’urbanistica locale.

Dopo sei anni di discussioni, il vincolo sul secondo anello dello stadio San Siro entrerà in vigore a novembre, complicando ulteriormente i piani. A metà luglio, si erano registrati due sviluppi positivi: il Tar della Lombardia aveva respinto una richiesta di sospensione della vendita dell’impianto e le due squadre, insieme al Comune, avevano trovato un accordo sul prezzo di 197 milioni per l’area circostante. Gli eventi procedevano in una direzione favorevole, con l’auspicio di firmare l’atto di acquisto entro la fine di luglio.

Tuttavia, l’attuale contesto politico e gli sviluppi giudiziari hanno portato a un progressivo blocco delle trattative. Recenti arresti e dimissioni nel settore urbanistico hanno innalzato le tensioni, portando il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a rinviare ulteriori discussioni a settembre. Un nuovo vincolo sulla tribuna Ovest sta ulteriormente complicando la situazione.

Entro il 10 novembre dovrà avvenire l’approvazione del progetto da parte della Giunta comunale, così come l’accordo definitivo per la compravendita. Ciò richiede un delicato equilibrio politico, con Sala che rischia di affrontare difficoltà all’interno della sua stessa maggioranza. Nel frattempo, i due club sembrano mantenere viva una certa fiducia, ma il tempo per approvare il progetto stringe sempre di più, rendendo l’intera situazione particolarmente critica.