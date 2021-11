Vanno a processo a Roma Giulio Centemero, deputato della Lega, Francesco Bonifazi, ex tesoriere del Pd, ora iscritto a Italia Viva, e l’ex presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito. Il gup di Roma Annalisa Marzano ha rinviato a giudizio 13 persone nell’ambito del filone sul finanziamento illecito legato all’inchiesta sullo stadio della Roma, tra cui anche l’imprenditore Luca Parnasi. La prima udienza è fissata per il 21 dicembre davanti all’ottava sezione.

In particolare, in questo filone di indagine legato ai finanziamenti alla politica che sarebbero partiti dalla società Pentapigna di Parnasi, Centemero è accusato di finanziamento illecito: sotto la lente degli inquirenti ci sono 250mila euro erogati tra il 2015 e il 2016 in due tranche all’associazione Più Voci, associazione presieduta dal deputato del Carroccio. A Centemero e Parnasi la Procura contesta anche il reato di autoriciclaggio per soldi trasferiti a ‘Radio Padania’.

Per l’ex tesoriere del Pd, Bonifazi, l’accusa è di finanziamento illecito ed emissione di fatture per operazioni inesistenti: in questo caso la Procura contesta 150mila euro ricevuti dalla Fondazione Eyu, presieduta all’epoca dei fatti da Bonifazi. Nel procedimento si sono costituiti parti civili fra gli altri Campidoglio e Regione Lazio.