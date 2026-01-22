Stadio della Roma, cronoprogramma e scavi

Dalle carte depositate dalla Roma in Campidoglio si evincono due date importanti: il 2027 per l’inizio dei cantieri e il 2031 come primo anno di ricavi. Queste date sono state desunte dal piano economico finanziario, che prevede un mutuo per la costruzione dal 2027 al 2030 e un piano degli incassi a partire dal 2031.

Il cronoprogramma prevede un iter sostanzialmente tracciato: terminata l’analisi tecnica, la Giunta Gualtieri redigerà una relazione che verrà portata al voto in consiglio comunale. Questo voto confermerà il pubblico interesse già espresso e garantirà il rispetto formale delle prescrizioni emesse dal Comune.

Successivamente, si procederà con la conferenza di servizi, ma prima è necessario concludere gli scavi archeologici, che sono stati interrotti e non ancora ripresi. Gli scavi ripartiranno a febbraio e saranno conclusi in 3 o 4 settimane. A quel punto, il progetto verrà esaminato in conferenza di servizi, dove verranno analizzate tutte le pagine, le tavole, i prospetti e i calcoli.

Il verbale finale sostituirà qualunque altro atto o autorizzazione e spianerà la strada al passo successivo: il progetto esecutivo, che verrà assegnato con gara d’appalto. La Roma ha già stimato che per l’esecutivo serviranno 25,5 milioni di euro.

Infine, il cronoprogramma prevede gli espropri, con la Roma che dovrà espropriare un totale di 821 metri quadri di un singolo lotto edificato. I tecnici della Roma hanno appurato che sono 5 le persone che hanno dei diritti di proprietà su questo lotto e che riceveranno in totale 976.644 euro come indennità di esproprio.