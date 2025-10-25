Stablecoin in crescita: la nuova rivoluzione monetaria in USA

Il bitcoin è un valore da conservare, mentre le stablecoin sono pensate per girare. Questa distinzione rappresenta una reale evoluzione monetaria, basata sull’utilità anziché sulla speculazione. A seguire le principali notizie della settimana.

Notizie essenziali:

Solana: primo ETF spot a Hong Kong

Hong Kong ha approvato il ChinaAMC Solana ETF, il primo ETF spot su SOL, che sarà disponibile dal 27 ottobre con commissioni annuali dello 0,99%. Sebbene il mercato degli ETF di Hong Kong resti modesto rispetto a quello americano, questa approvazione segna un passo significativo per la regione.

USDT: 500 milioni di utenti, ma sfide normative

Tether ha raggiunto 500 milioni di utenti per la sua stablecoin USDT, dominando nei mercati emergenti. Tuttavia, in aree come gli Stati Uniti e l’Unione Europea, sta perdendo terreno rispetto a stablecoin più conformi, come USDC.

BlackRock si adatta agli emittenti di stablecoin

BlackRock ha modificato il proprio fondo di liquidità per attrarre emittenti di stablecoin, investendo l’80% in buoni del Tesoro a breve termine. Con un valore di 6,44 miliardi di dollari, punta a diventare un punto di riferimento per il settore.

Kraken amplia la sua offerta di prodotti derivati

Kraken ha acquisito Small Exchange per 100 milioni di dollari, con l’obiettivo di lanciare prodotti derivati negli Stati Uniti. Questa mossa mira a integrare diverse tipologie di strumenti finanziari in un’unica piattaforma.

Changpeng Zhao riacquista i diritti negli Stati Uniti

L’exchange Binance ha beneficiato della grazia presidenziale concessa a Changpeng Zhao, portando a un incremento del 4,5% del valore del BNB.

Analisi crypto della settimana

Il bitcoin continua a fungere da riserva di valore, ma le transazioni in stablecoin sono superiori, con un volume giornaliero di 146 miliardi di dollari rispetto ai 65 miliardi del bitcoin. Le stablecoin rappresentano un’importante alternativa per i pagamenti, permettendo transazioni rapide e a basso costo. Con l’integrazione nelle infrastrutture di grandi aziende, esse stanno diventando la valuta di uso quotidiano in molte regioni.

In un contesto in cui gli Stati Uniti riconoscono l’importanza delle stablecoin, il loro valore complessivo potrebbe superare presto quello del bitcoin, segnando un’evoluzione significativa nel panorama monetario globale.