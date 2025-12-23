Stabilizzazione lavoratori Asu a Mussomeli

Il Comune di Mussomeli ha avviato la procedura di stabilizzazione a tempo parziale e indeterminato per 42 lavoratori Asu impiegati all’Ente. La procedura è stata attivata a seguito dell’atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Catania.

I posti disponibili sono suddivisi in tre aree: 6 Operatori Esecutivi, 23 Operatori Esperti e 13 Istruttori Amministrativi. Tutti i contratti saranno a tempo indeterminato e part-time, per 24 ore. Il sindaco Giuseppe Catania ha dichiarato che con l’avvio di questa procedura si pone fine a una lunga stagione di precarietà che ha coinvolto lavoratori e famiglie che per anni hanno garantito servizi essenziali al Comune. La procedura di stabilizzazione restituisce dignità, diritti e sicurezza a 42 famiglie. La procedura viene attuata nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e prevede una selezione per titoli e colloquio.