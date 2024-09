Stabilita la data dei funerali

Pino Insegno, noto attore e conduttore televisivo, piange la perdita del padre Armando, deceduto all’età di 92 anni il 17 settembre 2024. Armando è stato un grande sostenitore della carriera del figlio e il legame tra di loro è sempre stato profondo. Pino ha ricordato il supporto paterno come un pilastro fondamentale nella sua vita artistica. Armando, che ha lavorato come vetrinista, ha sempre incoraggiato Pino nel suo percorso, finanziando anche il suo debutto teatrale con una somma considerevole, circa sei milioni di lire, che non ha mai chiesto indietro. Questo gesto generoso è stato evidenziato da Pino in un’intervista, dove ha raccontato come il padre abbia creduto nelle sue potenzialità artistiche nonostante le difficoltà economiche, avendo su di sé due mutui.

La famiglia Insegno ha una forte connessione con il mondo dello spettacolo. Pino e suo fratello Claudio, anch’esso attore e regista, sono stati entrambi supportati dai genitori nel perseguire le loro carriere. La madre di Pino, Romana Di Lorenzo, proveniva anch’essa da una famiglia di attori ed è scomparsa nel 2003. Claudio ha reso omaggio al padre attraverso un post su Instagram, condividendo un’immagine di un cielo nuvoloso e scrivendo “Per te” con un cuore spezzato.

I funerali di Armando si terranno il 18 settembre 2024 nella Chiesa Regina Pacis nel quartiere Monteverde a Roma, subito dopo la sua scomparsa. Nonostante il grave lutto, Pino Insegno è atteso davanti alla conduzione del programma “Reazione a Catena” su RaiUno, ma non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla perdita del padre. La sua mancanza segnerà senza dubbio un vuoto nella vita di Pino, che ha sempre parlato con affetto e ammirazione di Armando, descrivendolo come un uomo determinato. In questo momento di dolore, la famiglia Insegno trova conforto nei ricordi e nell’eredità di amore e supporto che Armando ha lasciato.