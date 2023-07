Stabile e Wax, flirt e saluti negati: Giulia risponde al gossip

In questi giorni sul web circola il rumor di un presunto flirt tra Wax e Giulia Stabile. Il gossip è nato perché i due ex Amici di Maria sono stati beccati il 28 luglio all’Old Fashion di Milano. Una follower di Deianira Marzano ha anche aggiunto altri dettagli, accusando la ballerina di non aver voluto salutare suo figlio: “Appena visti Wax e Giulia a Como. Il mio compagno e il bambino hanno riconosciuto lei e Wax si è messo a ridacchiare facendo finta negando di essere loro. Forse dovrebbero ringraziare chi li riconosce e desidera parlarci perché fra poco non se li filerà nessuno, cosa che accadrà molto presto se sono così cafoni. Da Giulia non ce lo aspettavamo“.

Stabile interviene su Twitter: le parole di Giulia sull’accaduto.

La vincitrice di Amici si è detta dispiaciuta per aver letto una simile invenzione, visto che lei dedica sempre un po’ di tempo a tutti i suoi fan: “Mi dispiace leggere di aver negato il saluto a qualcuno. Chi mi ha conosciuta sa che mi fermo sempre nonostante ‘gli impegni’ (come magari è successo a Desenzano o come quando sono insieme ad amici), ci tengo a dedicare il ‘giusto’ tempo a tutti voi. Spero di non dover più leggere invenzioni simili. Ci tenevo a precisarlo perché, nonostante io legga molte cavolate sul mio conto, sapete quanto tenga a rispettare chi mi sostiene e chi rende tutto questo possibile“.

Ma la gente che voglia ha di inventare storie?

ma che fanno giulia e wax

innamorata di questo duo pic.twitter.com/h65xx6VzMz — 🧚✨ (@nicosacchettii) July 28, 2023

Lo sfogo social di Giulia.

Il mese scorso la ballerina ha condiviso uno sfogo con i suoi follower: “Penso che sia normale e che capiti a tutti di avere dei momenti non troppo positivi. Periodi dove non si ha molta voglia di lottare. Adesso capita a me e sono anche un po’ stanca di piangere. Ci sono periodi dove non ci si sente abbastanza in molti contesti o anche solo adeguati. E poi succede che i pensieri bui hanno la meglio su quelli positivi. Solitamente non condivido tutto. Questa volta però voglio essere sincera e parlarne“.