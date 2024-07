“Sta succedendo davvero” Chiara Ferragni, arrivata la più brutta delle notizie: questa non ci voleva

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti Chiara Ferragni starebbe per chiudere il suo storico store a Milano che si trova esattamente in via Capelli. La presunta chiusura sarebbe prevista per il mese di agosto. Il negozio aperto nel 2017 potrebbe davvero abbassare le serrande una volta per tutte? Scopriamo insieme che cosa sta succedendo nel dettaglio.

Nel corso dell’ultimo periodo Chiara Ferragni si è trovata ad affrontare alcune difficoltà le quali hanno travolto improvvisamente la sua vita sentimentale e privata. A seguito dello scandalo del Pandoro fino ad arrivare alla burrascosa separazione con Fedez dopo ben cinque anni di matrimonio, l’imprenditrice digitale è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa.

Questa volta a rendere l’influencer protagonista di un gossip è stata una clamorosa segnalazione emersa in merito alla sua carriera lavorativa. Infatti, secondo alcuni rumors lo storico negozio di Milano, il quale ha aperto nel 2017, è nel procinto di abbassare le serrande definitivamente. Nel dettaglio, la boutique che si trova in Via Capelli potrebbe chiudere nel mese di agosto.

A diffondere tale indiscrezione è stato il settimanale “Chi” il quale, qualche giorno fa, aveva anche paparazzato Fedez in compagnia di Taylor Mega. Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto la diretta interessata non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla questione. Pertanto non ci resta che attendere un eventuale annuncio sui social da parte dell’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni: il presunto flirt tra Fedez e Taylor Mega

Dopo i numerosi rumors su un presunto flirt, Fedez e Taylor Mega sono stati pizzicati insieme. La presunta relazione tra il cantante e la modella avrebbe spinto Chiara Ferragni a bloccare sui social l’ex gieffina. Il settimanale “Chi” ha fotografato i due mentre uscivano da un ristorante di Milano in compagnia di Leonardo Maria Del Vecchio e la sua compagna. Successivamente, tutti e quattro si sarebbero recati all’interno della casa dell’imprenditore.