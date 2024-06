“Sta con la figlia di Anna Pettinelli” Scoop sul super Vip della televisione: avvistato con lei

Il gossip che riguarda la figlia di Anna Pettinelli ha scatenato l’interesse dei media e dei fan della showbiz. La notizia del presunto nuovo fidanzato vip di Carolina Russi Pettinelli ha fatto il giro del web, lasciando tutti con il fiato sospeso in attesa di ulteriori sviluppi.

La coppia è stata sorpresa da un paparazzo, che ha voluto mantenere anonima la sua identità, mentre passeggiava insieme, scatenando così un vero e proprio tam tam di rumors e speculazioni sul loro presunto amore.

Carolina Russi Pettinelli, nota per la sua partecipazione a The Voice nel 2014, sembra aver trovato finalmente la felicità accanto a questo nuovo amore. Le immagini che li ritraggono insieme trasmettono intimità e complicità, lasciando intendere ben altro che amicizia.

Il misterioso uomo che sembra aver conquistato il cuore della giovane è Edoardo Donnamaria, ex compagno di Antonella Fiordelisi.

Edoardo Donnamaria ha un passato come concorrente del Grande Fratello Vip e volto noto del programma Forum. Dopo mesi nella casa, ha subito una squalifica a un passo dalla finale per comportamenti poco idonei. Nato a Roma, si è trasferito a Milano per studiare giurisprudenza. È speaker radiofonico su Rtl 102.5 e ha un blog su cui tratta di attualità e questioni sociali. Come Dojette, ha pubblicato un singolo intitolato 17. Attivo sui social, ha 37mila follower su Instagram, dove condivide momenti della sua vita e del suo lavoro.

Resta da vedere se questa storia d’amore tra Carolina Russi Pettinelli ed Edoardo Donnamaria confermerà le aspettative dei curiosi e degli appassionati di gossip, o se si risolverà in una semplice amicizia.

Ora la domanda che tutti si pongono è: cosa ne pensa Anna Pettinelli di questa nuova relazione della figlia? La conduttrice radiofonica e insegnante di Amici non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali a riguardo, ma il suo parere sarà sicuramente atteso con trepidazione dai fan.