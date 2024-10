Sta attraversando un grande dolore

Ghali, il rapper noto per la sua capacità di esprimere emozioni profonde attraverso la musica, ha recentemente condiviso un momento di grande vulnerabilità. Sul suo profilo X, ha rivelato la triste realtà che sta affrontando: sua madre ha ricevuto per la terza volta una diagnosi di cancro. Questa notizia ha spinto l’artista a comporre quello che definisce “il brano più importante della mia vita”.

Nel suo messaggio toccante, Ghali racconta di quando ha appreso il terribile esito della malattia, descrivendo la giornata in cui sua madre doveva sottoporsi a un’operazione. Ricorda il momento in cui, dopo aver ricevuto la diagnosi, sua madre si è messa a pregare con lacrime che bagnavano il tappeto. Ogni parola di Ghali riflette il dolore e la paura vissuti in quei frangenti, sentimenti familiari a molti che si trovano a combattere contro la malattia. Le sue preoccupazioni da figlio, il desiderio di trascorrere i momenti finali con lei nel modo migliore possibile, sono state fortemente avvertite.

L’artista ha spiegato come, in quell’intensa fase, abbia addirittura messo in discussione la sua carriera musicale, sentendosi isolato nonostante la presenza del personale medico. Esprime le sue ansie e incertezze, domandandosi se le preghiere fossero sufficienti e come passare i giorni con la madre. Nonostante il suo dolore, la madre ha incoraggiato Ghali a persistere nella musica, sottolineando l’importanza del suo talento come dono divino. Grazie alla musica, ha trovato una nuova famiglia: i suoi fans, che considera come “fratelli e sorelle”.

In questo turbinio emotivo, Ghali ha trovato l’ispirazione per creare. Durante una passeggiata per prendere un po’ d’aria, ha scritto la sua nuova canzone, “Niente panico”, un testo che lo ha aiutato a riconnettersi con sé stesso e a trovare la forza per affrontare le difficoltà legate alla salute della madre.

Con l’annuncio della prossima uscita della canzone, Ghali ha dedicato il brano a chi sta vivendo momenti difficili, ricordando che ogni battaglia interiore merita rispetto e comprensione.