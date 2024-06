“Sta aspettando la mia morte” Le pesanti accuse di Shannen Doherty contro l’ex marito: cosa sta succedendo

Non finisce il calvario per l’attrice americana Shannen Doherty. La celebrità, infatti, ha accusato il suo ex marito, Kurt Iswarienko, di ritardare volutamente la finalizzazione del loro divorzio per evitare di pagare il mantenimento coniugale. Il motivo secondo l’attrice? La sua malattia, o meglio, l’attesa della sua morte da parte dell’excompagno. Una situazione davvero squallida, se non orribile.

Secondo i documenti e le indiscrezioni in possesso di ‘People’, l’attrice di Beverly Hills 90210 sostiene che il fotografo, il suo ex marito, stia cercando di prendere tempo, aspettando che le sue condizioni di salute peggiorino.

L’attrice, infatti, sta lottando contro un cancro al quarto stadio. Il blog riporta che nei documenti relativi al divorzio, Doherty afferma che Kurt Iswarienko sta ritardando la consegna delle informazioni finanziarie da lei richieste, che riguardano il suo “archivio di lavori fotografici”. L’attrice ritiene davvero assurdo che Kurt possa prolungare il procedimento per il divorzio, solo per restare nella speranza che lei muoia prima che lui sia obbligato a pagare il mantenimento.

“Continua a vivere la sua vita senza assumersi le sue responsabilità verso una moglie in fin di vita”, afferma Doherty, leggendo i documenti. L’attrice ha anche accusato l’ex marito di condurre uno stile di vita lussuoso mentre lei non ha accesso ai fondi comuni, all’aereo e alla loro casa di vacanza in Texas. “Kurt ha utilizzato l’aereo, ha speso migliaia di dollari in centri medici, gioiellerie, sostenendo allo stesso tempo di non avere fondi sufficienti per mantenermi”, ha dichiarato l’attrice.

L’avvocato dell’ex marito ha duramente contestato queste affermazioni, sostenendo di aver offerto un accordo nell’ottobre del 2023. Doherty, però, avrebbe rifiutato. “Kurt non sta aspettando che Shannen muoia. Vuole il meglio per lei e desidera che entrambi possano lasciarsi alle spalle questa vicenda”, ha aggiunto l’avvocato. Intanto, sempre dai documenti, emerge come l’attrice abbia richiesto circa 15 mila dollari al mese di mantenimento coniugale. A causa della malattia, non può lavorare e rischia di perdere l’assicurazione sanitaria.