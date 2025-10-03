13.5 C
St. Ali Italian Film Festival a Brisbane: cinema italiano in festa

Da StraNotizie
Brisbane ha dato il benvenuto all’apertura del St. Ali Italian Film Festival, che celebra la sua ventiseiesima edizione con una serata di gala al Cinema Palace Barracks. Questo festival rappresenta una delle più importanti manifestazioni culturali italiane in Australia e offre al pubblico un’ampia panoramica sulla cinematografia contemporanea italiana.

Durante la cerimonia di inaugurazione, la Console d’Italia a Brisbane, Luna Angelini Marinucci, ha partecipato insieme ad Anthony Zeccola, ideatore dell’evento, e a Silvia Colloca, conduttrice e testimonial ufficiale. La Console ha evidenziato il ruolo cruciale delle manifestazioni culturali nel rafforzare i legami tra Italia e Australia, sottolineando come il cinema riesca a unire le persone attraverso emozioni condivise.

Il festival presenta una selezione di film contemporanei dall’Italia, caratterizzati da una combinazione di dramma, ironia, romanticismo e profonde riflessioni. Le opere raccontano la complessità della società moderna e, al contempo, esprimono la vitalità della tradizione cinematografica italiana. Le proiezioni sono distribuite nei cinema Palace in tutto il Paese, consolidando il festival come un appuntamento imperdibile non solo per la comunità italiana, ma anche per gli australiani interessati a scoprire nuove esperienze artistiche.

L’inaugurazione a Brisbane ha creato un’atmosfera festosa, con un pubblico caloroso e appassionato. I primi titoli in programma sono stati accolti con entusiasmo, promettendo un viaggio cinematografico ricco di emozioni indimenticabili.

