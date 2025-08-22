25.8 C
Roma
venerdì – 22 Agosto 2025
Politica

Srpska Lista esclusa dalle elezioni: crisi in Kosovo

Da StraNotizie
Srpska Lista esclusa dalle elezioni: crisi in Kosovo

In Kosovo, la commissione elettorale centrale ha escluso Srpska Lista (SL), il principale partito della comunità serba, dalle elezioni amministrative previste per il 12 ottobre. Questa decisione ha suscitato forti reazioni da parte del partito e del governo di Belgrado.

Secondo i media serbi, il presidente della commissione elettorale e un rappresentante di SL si sono espressi a favore della partecipazione del partito, mentre due membri di Vetevendosje, il partito di governo guidato dal premier Albin Kurti, si sono opposti. Gli altri sette membri si sono astenuti. Gli esponenti di Vetevendosje hanno giustificato la loro posizione affermando che i candidati di SL per le cariche di sindaco o consiglieri comunali sono coinvolti in “strutture parallele della Serbia in Kosovo”, si oppongono alla Repubblica del Kosovo e sono accusati di “attacchi terroristici”.

Srpska Lista ha denunciato questa esclusione come un esempio di discriminazione politica nei confronti della comunità serba, sostenendo che tutti i loro candidati soddisfano i requisiti per partecipare. Il ministro degli Esteri serbo, Marko Djuric, e il capo negoziatore nel dialogo con Pristina, Petar Petkovic, hanno accusato il premier Kurti di un atto deliberato, illegale e discriminatorio nei confronti non solo di Srpska Lista, ma dell’intera popolazione serba in Kosovo. I dirigenti di SL hanno annunciato l’intenzione di presentare ricorso contro questa decisione.

Articolo precedente
Serie A: pronostico scudetto e lotta per l’Europa
Articolo successivo
Sostegno alle Imprese Italiane: Intesa Sanpaolo e Lavoro
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.