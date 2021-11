La serie televisiva sudcoreana Squid Game è un successo planetario, proposta in tutto il mondo sulla piattaforma di streaming Netflix ha scalato le classifiche di gradimento in tutto il mondo arrivando ad essere al primo posto tra le serie più viste in molti paesi. Questa popolarità non è passata inosservata ai criminali informatici che in modi diversi stanno cercando di beneficiarne, così come accaduto in passato per eventi di interesse di grandi platee di utenti online.

Oggi vorrei parlare con voi di alcuni esempi che dimostrano come i criminali possono sfruttare la popolarità della serie per attività illegali. La prima notizia è che poche ore fa gli operatori dietro una neonata criptovaluta di nome Squid Game (SQUID) hanno realizzato una truffa ai danni degli investitori del valore di circa 2,1 milioni di dollari. La criptovaluta Squid Game è stata lanciata appena una settimana fa e come riportato dal sito web Gizmodo parrebbe essere stata concepita con il solo intento di frodare gli investitori.

Secondo Gizmodo, i segnalo che ci si trovasse dinanzi ad una frode erano diversi, da un sito web mal strutturato che pubblicizzava la criptovaluta al divieto di vendita della criptovaluta Squid Game, almeno in questa fase. Ecco, quindi, che gli operatori dietro la criptovaluta Squid Game sono spariti e con loro i soldi degli investitoti. Di seguito è riportato il grafico che mostra il valore della criptovaluta si azzera dopo aver raggiunto un prezzo di $ 2.861in soli 7 giorni.

Gizmodo riporta che il sito web non è più raggiungibile così come gli account social utilizzati per pubblicizzare la nuova criptovaluta. Inutile rimarcare che i soldi degli investitori siano probabilmente persi per sempre.

“Questo significa che non puoi fare soldi scambiando criptovalute? Ovviamente ci sono molte persone che guadagnano soldi veri vendendo criptovalute come bitcoin o anche monete meno popolari come Shiba Inu , il cui valore è salito recentemente alle stelle. Ma solo perché le persone ci guadagnano oggi non significa che durerà per sempre. La criptovaluta sopravviverà solo se le persone credono che si tratti di soldi veri. E quel sentimento può cambiare di giorno in giorno”. riporta GizModo.

“Se hai intenzione di acquistare criptovalute, la cosa più importante a cui prestare attenzione non è necessariamente il prezzo. Innanzitutto, scopri se puoi vendere la moneta dopo averla acquistata. Se non puoi vendere, come hanno scoperto le persone che hanno investito in SQUID, non importa quanto sia alto il prezzo, così come non importa quanto sia grande il numero che qualcuno scrive sui biglietti del Monopoli. La criptovaluta vale solo ciò che qualcun altro è disposto a pagare per averla. E se le regole dicono che non puoi nemmeno vendere, sei appena stato truffato. Mi dispiace per voi.”

Quanto riportato è solo un esempio di come sfruttare la popolarità della celebre serie per finalità criminali. Abbiamo notizie anche di applicazioni malevoli a tema Squid Game utilizzate per infettare i sistemi delle ignare vittime oppure di attacchi di ingegneria sociale che sfruttano l’interesse nella serie e del suo preannunciato seguito per indurre gli utenti in rete a scaricare file che in realtà installano malware sui sistemi delle vittime. Di recente è stata trovata un’applicazione sullo store ufficiale Google Play pubblicizzata come uno sfondo a tema Squid game che in realtà una volta installata infetta i dispositivi degli utenti con un noto malware Android, il Joker malware.

L’applicazione contava almeno 5.000 download al momento della rimozione da parte di Google dallo store. Per meglio comprendere la popolarità del tema Squid Game vi basti sapere su nel Google Store già sono presenti oltre 200 applicazioni di vario genere, tutte legittime.Considerando che una di queste applicazioni ha già raggiunto 1 milione di installazioni, è facile immaginare cosa potrebbe accadere se un app malevola fosse lasciata sullo store per un tempo necessario ad essere scaricata da centinaia di migliaia di utenti.

Chiudiamo questa rapida carrellata con campagne di phishing a tema Squid game che in queste ore hanno colpito utenti in tutto il mondo. Le mail malevole han preso di mira i fan di Squid Game pubblicizzando costumi dei suoi personaggi da acquistare online o invitando a giocare online ai giochi proposti nella serie. “Era solo una questione di tempo prima che Squid Game diventasse una nuova esca di successo. Come per qualsiasi altro argomento di tendenza, i criminali informatici sanno bene come sfruttarli. Infatti, rileviamo ogni giorno molte pagine di phishing che offrono di acquistare i costumi della serie o che invitano gli utenti a giocare online ai giochi dello show. Naturalmente le vittime finiscono poi col perdere dati, denaro e installare malware sui propri dispositivi. È molto importante che gli utenti controllino sempre l’autenticità dei siti web che visitano per guardare serie in streaming o per acquistare del merchandising.” Spiega Anton V. Ivanov, Security Expert di Kaspersky.