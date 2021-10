Squid Game ha infranto ogni record diventando la serie Netflix più vista di sempre: in poco più di due settimane, infatti, ben 111 milioni di abbonati hanno premuto play e visto almeno qualche minuto di un episodio. Non era mai successo prima.

La serie coreana straccia così prodotti americani di enorme successo come Orange Is The New Black e Stranger Things ed anche la spagnola La Casa di Carta, che a dicembre chiuderà per sempre i battenti con la seconda parte della quinta stagione.

Netflix announces that ‘Squid Game’ is now their biggest series launch ever, with over 111 million fans in just 17 days. pic.twitter.com/Pt7cJfsCTd — Pop Base (@PopBase) October 12, 2021

‘Squid Game’ is officially Netflix’s biggest series launch in HISTORY with 111 MILLION subscribers having tuned in. pic.twitter.com/8auDydoR5f — Pop Crave (@PopCrave) October 12, 2021

In poche parole più del 50% degli abbonati di Netflix ha visto la serie coreana.

‘Squid Game’ has been watched by more than 50% of Netflix’s total worldwide subscriber count. pic.twitter.com/7Mu3OPyGfd — Pop Crave (@PopCrave) October 12, 2021

Squid Game, la seconda stagione sarebbe in cantiere

Un successo inaspettato (in Italia non è ancora disponibile la versione doppiata) che ha sì reso la vita un inferno ad una pasticciera coreana, ma che ha conquistato il cuore di moltissimi fan. Non a caso la seconda stagione sembrerebbe essere già in cantiere.

“Se dovessi realizzarne una, racconterei la storia di FrontMan (un ex poliziotto che ora supervisiona il gioco, ndr)” – ha dichiarato il regista Hwang Dong-hyuk al Times – “Penso che il problema con gli agenti di polizia non sia solo un problema in Corea. Lo vedo nelle notizie globali. Questa era una questione che volevo sollevare. Forse nella seconda stagione potrò parlarne di più”.

Se non avete ancora visto la serie coreana, correte a farlo.