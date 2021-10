Squid Game è la serie del momento ma quando Netflix ha deciso di distribuirla non si aspettava certo un successo del genere, anzi. Nel nostro paese, ad esempio, neanche è stata doppiata. Ma nonostante tutto in poche settimane la serie è diventata virale, tutti ne hanno iniziato a parlare ed anche le Vans hanno aumentato il loro fatturato delle scarpe bianche del 7800%. Un successo senza precedenti.

Una delle attrici protagoniste, HoYeon Jung, ha fatto tipo 13 milioni di follower su Instagram in due settimane diventando l’attrice coreana più seguita al mondo.

‘Squid Game’ star HoYeon Jung is officially the most-followed Korean actress on Instagram with over 13.2 MILLION followers. Her following has grown from 400,000 to more than 13.2 million in less than three weeks. pic.twitter.com/HmD99YKD0K — Pop Crave (@PopCrave) October 4, 2021

Squid Game, l’intervento di Netflix

Il successo di Squid Game è stato però per Kim Gil-Young un grosso problema, dato che il suo numero di telefono è finito per sbaglio in un episodio e da quando è uscito riceve chiamate e messaggi in continuazione. Kim Gil-Young non è una celebrità o una donna che ha lavorato alla serie, ma una semplice pasticciera di Seongju. “La mia vita è stata distrutta“, ha dichiarato alla CNN. “Non riesco più a concentrarmi, mi chiamano di continuo anche numeri sconosciuti, ora sono sotto medicinali perché sto curando un disturbo da stress che questi scherzi mi hanno provocato. Uso questo numero anche per lavoro e mi è impossibile cambiarlo“.

Alla luce di queste lamentele, Netflix ha deciso di oscurare il numero di telefono (che appariva nei famosi biglietti da visita del gioco).