Squid Game ha fatto batter cassa a Netflix (diventando la serie più vista di sempre al debutto) ed involontariamente anche al marchio Vans.

Nella serie sud coreana, infatti, tutti i protagonisti che partecipano al gioco – oltre ad avere una tuta acetata verde acqua con sopra impresso il loro numero identificativo – indossano anche un paio di Vans bianche. Proprio questo modello ora è stato preso d’assalto e le vendite sono aumentate del 7800%. Online il modello è stato cercato il 97% in più rispetto ad un mese fa.

According to data by Sole Supplier, white slip-on Vans have seen a 7,800% spike in sales since the premiere of Netflix’s ‘Squid Game.’

Searches for retro-inspired tracksuits and red boiler suits have also spiked by 97% and 62% respectively, Lyst reports. pic.twitter.com/wMq4IwV3Yu

