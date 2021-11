Squid Game è senza dubbio la serie dell’anno e dopo aver scoperto la cifra monstre che guadagna il protagonista Lee Jun-jae a singolo episodio, ecco anche il cachet delle comparse. E non le comparse qualsiasi, ma quelle nella scena dei Vips truccate con un bel body painting.

A svelarlo è stata la youtuber Raye che – come riportato da CiakGeneration – ha confessato di essere stata contattata per fare un cameo nella serie, ma che ha scelto di rifiutare la proposta. Il ruolo, secondario, che avrebbe dovuto ricoprire sarebbe stato quello di una delle donne con il corpo dipinto dal body painting apparse nella scena dei Vips. Ovvero dei miliardari di cui non conosciamo né il volto né l’identità che si divertono a scommettere migliaia di dollari sulla morte o sulla sopravvivenza dei concorrenti.

Squid Game: ecco quanto hanno guadagnato le comparse

“La youtuber ha rivelato che la produzione le ha offerto ben 5 million KRW, corrispondenti a circa 4.250 dollari, per un ruolo nello show. Raye ha poi condiviso i dettagli dell’offerta rivelando che il reclutatore le ha detto avrebbe potuto non indossare un reggiseno perché la scena richiedeva un bodypaint di vari animali. Il team ha poi garantito che il ruolo non sarebbe stato sessualizzato. Quest’ultima ha però rifiutato il ruolo di apparire come una delle comparse di Squid Game anche perché la produzione non le ha dato informazioni in più sul titolo del progetto, all’epoca top secret. Il cachet di circa 4mila dollari avrebbe coperto un lavoro di tre giorni”.

4 mila dollari per tre giorni di riprese. Mica male.