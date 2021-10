Squid Game è la serie più vista di Netflix ed in questi giorni i media statunitensi hanno svelato quanto avrebbe guadagnato il protagonista Lee Jung-jae a singolo episodio.

Lee Jung-jae – che in Squid Game ha vestito i panni di Seong Gi-hun – è un attore affermato in Corea del Sud dove lavora, fra cinema e tv, dagli anni ’90.

Come ripreso da GossipeTv l’attore avrebbe guadagnato grazie alla serie Netflix circa 2 milioni di euro, precisamente 1.9 milioni. Nel dettaglio avrebbe intascato circa 220 mila euro ad episodio (300 milioni di won coreani) per un totale di 9 episodi.

Lee Jung-jae era già molto conosciuto in madrepatria e oggi è diventato il secondo attore più pagato nella Corea del Sud. A questo introito non indifferente va aggiunta la popolarità mondiale e le innumerevoli richieste che Jung-jae sta ricevendo in questi giorni”.

Intervistato dal magazine Entertainment Weekly, Lee Jung-jae ha commentato il rumor di un’ipotetica seconda edizione della serie Netflix

“Al momento non so nulla sui risvolti della storia o su come cambieranno i personaggi o se ne saranno aggiunti altri. Non so se il ruolo di Gi-hun rimarrà da protagonista o sarà marginale. Ma qualsiasi cosa sarà, certo che dirò di sì”