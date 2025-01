Squid Game, ecco le età degli attori: alcune potrebbero sorprendervi.

Gli attori di “Squid Game” sorprendono per la loro età apparente, spesso molto inferiore a quella reale. Un esempio notevole è l’attore che interpreta Thanos, il quale ha 37 anni ma nella serie sembra dichiararne più di dieci in meno. La partecipante transgender, interpretata da un attore di 40 anni, sembra non superare i 30. Infine, il personaggio del Recrutatore, che appare come un 28enne, è in realtà un uomo di 45 anni.

Anche il cast di supporto presenta situazioni simili. La madre di Yong-Sik, che nel dramma interpreta una donna anziana, è stata “invecchiata” tramite il trucco, ma nella vita reale ha solo 61 anni, quindi appare più giovane rispetto alla sua età effettiva. Ciò solleva interrogativi sul segreto della cura della pelle coreana che sembra contribuire a tali risultati sorprendenti.

Questo trend di attori che sembrano più giovani rispetto alla loro età anagrafica è abbastanza comune nella serie e ha portato a ulteriori discussioni sulle tecniche di make-up e le pratiche di bellezza nel settore cinematografico coreano. La cura della pelle e l’attenzione all’aspetto fisico sembrano giocare un ruolo cruciale nel mantenere un aspetto giovanile, a tal punto che molti degli attori di “Squid Game” potrebbero far parte del fenomeno della cosiddetta “giovinezza eterna”.

Questa particolare attitudine alla cura della pelle è un argomento di grande interesse su piattaforme social, con molti fan e spettatori che desiderano conoscere e adottare i segreti di bellezza tipici della Corea del Sud. La fascinazione per la giovinezza e l’aspetto fisico dei personaggi principali della serie ha accresciuto l’importanza di questi temi in diverse discussioni online.

In conclusione, l’età degli attori di “Squid Game” è un elemento di sorpresa per il pubblico, capace di influenzare tendenze e interessi sia in ambito cinematografico che nella cultura della bellezza moderna. Il mistero del loro aspetto giovanile continua a stuzzicare la curiosità di molti, riflettendo l’eterna domanda su come preservare la giovinezza nel tempo.