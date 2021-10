Squid Game 2 potrebbe diventare realtà, dopo il via libera del regista ora la decisione spetta a Netflix.

Il regista Hwang Dong-hyuk ha infatti svelato di avere già in mente il tema centrale della seconda stagione, qualora Netflix volesse produrla. Intervistato da The Times, l’uomo ha rivelato che nel secondo capitolo porrebbe l’attenzione non più sui concorrenti, ma sulla polizia ed i sorveglianti.

“Se dovessi realizzarne una, racconterei la storia di FrontMan (un ex poliziotto che ora supervisiona il gioco, ndr). Penso che il problema con gli agenti di polizia non sia solo un problema in Corea. Lo vedo nelle notizie globali. Questa era una questione che volevo sollevare. Forse nella seconda stagione potrò parlarne di più”.

Squid Game, il secondo capitolo si sta concretizzando

La prima stagione, infatti, mostra come non sia complicato indebitarsi in Corea del Sud. Non a caso i protagonisti sono centinaia di concorrenti che, non avendo più niente da perdere ed essendo indebitati fino al collo, si affidano ad una misteriosa organizzazione che offre loro di giocare ad un gioco ad eliminazione in cambio di un’enorme quantità di denaro.

Il regista e creatore della serie non si aspettava questo successo, così come neanche il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, che ha dichiarato: “Non ce lo aspettavamo, in termini di popolarità globale“.

Dopo Orange Is The New Black e La Casa di Carta, è Squid Game il nuovo fenomeno globale targato Netflix. America, Spagna, Corea del Sud: ad ognuno la sua fetta di torta.