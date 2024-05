Squalificato Joost Klein: ecco perché i Paesi Bassi sono fuori dalla finale di Eurovision

Joost Klein, cantante che rappresenta i Paesi Bassi agli Eurovision Song Contest, è stato squalificato dalla competizione canora. Il motivo? Una denuncia ricevuta da un membro della troupe della produzione, una donna.

“L’artista olandese Joost Klein non parteciperà alla finale di quest’anno dell’Eurovision Song Contest. La polizia svedese ha indagato su una denuncia presentata da una membro femminile della troupe di produzione in seguito a un incidente avvenuto dopo la sua esibizione nella semifinale di giovedì sera. Mentre il processo legale procede, non sarebbe appropriato che lui continuasse nel concorso“