Squalificato Daniele Dal Moro dal Grande Fratello Vip

La casa del Grande Fratello Vip perde un altro concorrente, ma non per l’esito del televoto. Dopo Edoardo Donnamaria, anche Daniele Dal Moro è stato squalificato dal reality di Canale 5.

Gli autori hanno comunicato la decisione di espellere Dal Moro attraverso i profili social del programma. La motivazione sarebbero gli atteggiamenti irruenti e le espressioni volgari usate dal veneto in queste settimane. Sembra anche che Daniele sia già stato richiamato, ma che a nulla siano servite le parole degli autori.

La settimana scorsa l’ex gieffino si era lasciato andare ad almeno due sfoghi molto coloriti nei confronti di Oriana Marzoli. Probabilmente anche questi hanno pesato sulla scelta di squalificarlo.

“Io non sono come lei, ma potrei mettermi a dire tutto quello che non mi piace. Allora io devo fare come fa lei e dirle tutte le cose che io pretendo lei faccia. Quindi non voglio più che lei urli, che faccia la sc**a con Luca Onestini e tutte le altre cose che non mi stanno bene. Tu mi parli volgarmente e mi rompi le p***e perché non sco***mo.

Testa di ca**o lo vuoi capire o no?! Sei una bambina Oriana e non capisci una min***a! Pensi di sapere la verità ma non hai capito una min***a. Ti rendi conto di come ca**o sei messa? Non hai capito proprio un c***o e ancora stai parlando”.