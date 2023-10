Squalifica invocata per Beatrice da parte di altri gieffini: “Ha detto cose gravi senza microfono”

Beatrice Luzzi al Grande Fratello continua a vincere tutti i televoti per il preferito, come se non bastasse ha anche ricevuto il primo aereo di questa edizione e questo ha causato non pochi bruciori di stomaco ai suoi antagonisti nel gioco. Ieri sera c’è stato anche chi ha invocato una possibile squalifica per l’attrice.

Alcuni gieffini invocano la squalifica per Beatrice Luzzi.

Ieri Letizia si è riunita con Massimiliano, Rosy, Fiordaliso e la tizia delle montagne ed ha riportato una frase che avrebbe detto Beatrice a Giuseppe. Stando al racconto di Letizia, la Luzzi avrebbe dato del ragazzo facile al suo amico speciale.

“Ha detto una cosa grave mentre non aveva il microfono. Ha detto tipo ‘perché te ti dai a tutte e sei un ragazzo facile’. Giuro, me l0’ha appena detto Anita. Tu immagina se fosse stato Giuseppe ad averlo detto a lei. Era fuori dalla casa del Grande Fratello squalificato. Un uomo qui avrebbe preso la squalifica. Però la donna può dire una cosa del genere ad un uomo? Ma che discorso è? Perché al contrario sarebbe stato più grave? Queste cose non si dicono. Sei un ragazzo facile in base a cosa? Lei intendeva proprio un ragazzo facile con le donne. Della serie che la prima che ti viene intorno tu ci vai. Anche Sami ha confermato che l’ha detto senza microfono. Se era un uomo comunque lo buttavano fuori”.

Massimiliano Varrese ha buttato benzina sul fuoco: “Ma dai ma veramente ha detto una cosa così pesante? Non può dire una cosa del genere. Però se Giuseppe aveva addosso il microfono l’audio lo becca lo stesso e sarà stato registrato“.

Fiordaliso invece ha cercato di prendere le parti della sua amica: “Vabbè dai ragazzi è un modo di dire. Non penso nemmeno che sia stato detto nel modo in cui intendete voi“.

Mi auguro che la produzione faccia arrivare a Letizia, Samira, Anita e Massimiliano un po’ di…

Bea “sei un ragazzo facile”: la rivolta in casa, perché non si deve permettere. Samira “se volessi Giuseppe, lui ci starebbe subito”: ahaha è vero lui cadrebbe subito ai piedi di Samira!! Stesso concetto, 2 reazioni diverse.

Bea è il bersaglio.#GrandeFratello #grandefratelllo pic.twitter.com/W55wePsqq1 — Cristiana (@Cristia44732265) October 18, 2023

PH: Endemol Shine Italy