Squalifica in arrivo per Daniele? Frase pronunciata durante la pubblicità

Ormai lo sappiamo tutti, al GF Vip c’è una nuova linea, tolleranza zero per parolacce e il linguaggio scurrile e infatti per questo motivo è stato squalificato Edoardo Donnamaria. E la squalifica potrebbe arrivare anche per Daniele Dal Moro. Mentre su Canale 5 c’era la pubblicità, molti telespettatori si sono collegati su Mediaset Extra ed hanno sentito uno sfogo di Daniele da ‘bollino rosso’.

Squalifica per Daniele? Lo sfogo contro Oriana Marzoli.

Dal Moro durante un blocco pubblicitario si è lasciato scappare almeno tre parolacce: “Allora io devo fare come fa lei e dirle tutte le cose che io pretendo lei faccia. Quindi non voglio più che lei urli, che faccia la sc**a con Luca Onestini e tutte le altre cose che non mi stanno bene. Tu mi parli volgarmente e mi rompi le p***e perché non sco***mo“.

In realtà queste frasi sono nulla in confronto alla sfuriata che Daniele ha avuto qualche giorno fa: “Testa di ca**o lo vuoi capire o no?! Sei una bambina Oriana e non capisci una min***a! Pensi di sapere la verità ma non hai capito una min***a. Ti rendi conto di come ca**o sei messa?”

La prossima puntata del GF Vip si aprirà con un’altra busta nera con tanto di squalifica?

Daniele sta sbraitando malamente contro Oriana, voglio la squalifica immediata! #gfvip — ~ Stellina 💖 (@NicolettaBella9) March 9, 2023

Dopo la puntata di ieri sera Daniele si è sfogato con Milena Miconi ed ha spiegato che tra lui e Oriana è finita: “Ma poi quella nel blocco di Davide va fuori a fumare. Ma ti pare normale? Lui è un concorrente che è stato mesi con noi, parlano di sua mamma e tu esci a fumare?! Io ai suoi capricci non ci sto più. io non voglio sapere altro. Non mi va nemmeno più di discutere con lei. Oriana si lamenta di tutto su di me e io no eppure ne vedo di cose che non mi vanno bene di lei. Dice che mi vuole bene, poi litighiamo e la vedo a ridere e scherzare con Luca e Giaele. Non l’ho mai vista solare come in questi giorni. Io non voglio nemmeno sentire le sue ragioni e non le regalo clip. Poi ha detto basta? E allora stop fine non voglio nemmeno parlarne“.

PH: Endemol Shine Italy