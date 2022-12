Squalifica in arrivo al GF Vip? Nuova possibile bestemmia nella casa

Ci risiamo si riapre il bestemmia gate al GF Vip. Lo scorso 13 ottobre Amaurys Perez è stato accusato di aver pronunciato – durante una puntata – ‘mannaggia alla Maronna’. In realtà la produzione ha analizzato l’audio e non è scattata la squalifica: “Dopo attenta verifica, è emerso che durante la diretta della scorsa puntata, non è stata pronunciata alcuna espressione contraria al regolamento e alla morale“.

Poi è arrivato il caso di Riccardo Fogli che a meno di 24 ore dal suo ingresso nella casa ha detto: “Ragazzi io mangio tre uova e dico ‘ca Madonna ho mangiato tre uova oddio“. Questa volta però è arrivata un’immediata squalifica e il cantante è stato fatto uscire dalla casa senza nemmeno aspettare la puntata.

“Grande Fratello Vip: squalifica per Riccardo Fogli. Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa di Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco”.

Record del #GFVIP: meno di 12H nella casa, Riccardo Fogli è stato squalificato per una bestemmia. Cosa ne pensate?#Mattino5 pic.twitter.com/PF8cxxNs6H — Mattino5 (@mattino5) December 15, 2022

Squalifica per Edoardo Donnamaria? Presunta bestemmia al GF Vip.

Moltissimi utenti su Twitter stanno dichiarando che Edoardo Donnamaria avrebbe bestemmiato. L’audio dei video che circolano non è il massimo, qualcuno sostiene che il ragazzo abbia detto ‘cco dio, ma personalmente a me pare un “continua” sussurrato.

Sono quasi sicuro che anche in questo caso il GF analizzerà il video e che come per Amaurys Perez il responso sarà “nessuna bestemmia individuata”. E voi invece cosa sentite da questi filmati?

La bestemmia nella notte di Natale vale doppio? 🥶🤣🤣🤦🏻‍♂️#gfvip — Attendere, Prego (@Ricalcolo1) December 24, 2022