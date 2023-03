Squalifica di Daniele: la sua reazione piccata alle parole di Signorini

La squalifica di Daniele Dal Moro è stato un argomento di dibattito nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. A prendere la parola è stato Alfonso Signorini che ha spiegato ai vipponi il perché è stato fatto uscire.

“Nello scherzo fra Daniele e Oriana si è perso il controllo, sappiamo come è andata a finire. Daniele ha mostrato un atteggiamento un po’ aggressivo, accompagnato da alcune parole. Per queste ragioni, secondo queste direttive che abbiamo tutti quanti abbracciato, c’è stata la squalifica. Non è che ci piaccia squalificare le persone, soprattutto una persona sensibile come Daniele”.

Il conduttore poi, rivolgendosi ad Oriana Marzoli, le ha detto:

“Purtroppo la tua reazione non è stata quella di una persona che stava scherzando. Quando Daniele si è fatto insistente a toglierti il trucco, hai detto ‘lasciami, non mi piace, mi fai male’. Quelle immagini hanno davvero preoccupato ed erano delle brutte immagini da vedere. Noi conosciamo Daniele sappiamo che non è così, ma credimi che quelle immagini erano bruttissime. Era un dato molto sensibile. Il fatto lo hai poi raccontato agli altri vipponi e anche lì lo raccontavi come una persona a cui non piacciono quei modi forti. Oriana le parole hanno un peso. Adesso non voglio dire che è colpa tua, ma certamente la tua reazione non è stata quella di una persona che ha subito uno scherzo”.

Squalifica di Daniele, la sua reazione piccata

Il monologo di Signorini non è piaciuto a Dal Moro, che su Twitter ha così scritto: “Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una p0rcata. Fine“. E ancora: “La mia voglia sfondare quella cazz0 di porta rossa e piombare in casa“.

Anche a inizio puntata aveva sottolineato con ironia come nel parterre degli eliminati ci fosse solo Patrizia Rossetti e nessun suo amico. “Patrizia che mi ama seduta davanti.. Wilma Attilio George Salatino Antonino al bar..“.

E se queste sono le premesse… prepariamo i popcorn.