Squalifica a Temptation Island: quale sarebbe la coppia espulsa, la prova

Le registrazioni di Temptation Island sono iniziate da pochi giorni, Filippo Bisciglia ha fatto sapere che quest’anno i protagonisti si sono sbloccati prima del solito e che per questo sarà un’edizione bomba. A lanciare un vero scoop però è stato il settimanale Novella 2000, secondo il quale per una coppia sarebbe arrivata la squalifica “Ci sono già delle anticipazioni, ma sono dei rumor per adesso. Si tratta di un grosso colpo di scena. Due protagonisti sarebbero stati espulsi. Tutto è cominciato quando sono arrivati ad una fidanzata dei video del compagno, in cui era molto vicino ad una tentatrice.La ragazza ha chiesto il falò di confronto, ma lui non si è presentato. Per questo motivo la fidanzata – come ha fatto in passato Ciro Petrone – ha seminato la sicurezza ed ha incontrato il partner. In questo modo sono state violate le regole del programma e quindi è arrivata l’eliminazione dal gioco“.

Novità sulla squalifica, quale sarebbe la coppia uscita da Temptation Island: gli indizi dopo il rumor.

Dopo l’indiscrezione di Novella 2000 è intervenuta Deianira Marzano, indicando quali sarebbero i due volti espulsi da Temptation Island. Secondo l’esperta di gossip, a lasciare il programma sarebbero stati Jenny e Tony: “La coppia per cui sarebbe arrivata la squalifica pare sia quella composta da Jenny e Tony“. Tutto sarebbe partito dalla segnalazione di una follower di Deianira, che ha visto una storia di Jenny: “Lei ha pubblicato una storia dicendo che è di nuovo disponibile per prendere appuntamenti…Lei è una lashmaker“.

Jenny durante la sua presentazione aveva parlato anche di chat tra il fidanzato e una ragazza: “Io e Tony stiamo insieme da cinque anni. Vi ho contattati perché lui non mi fa vivere la mia vita. Tony fa il dj è sempre in mezzo a belle ragazze. Un giorno una di queste mi ha mandato gli screen di alcune loro chat, in cui lui faceva degli apprezzamenti. Ovviamente il mio fidanzato nega tutto, ma perché è un attore che meriterebbe l’Oscar“.

I presupposti per un inizio col botto ci sono tutti, preparate i popcorn.