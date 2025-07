Squadre italiane pronte a brillare nelle Coppe europee di basket

Il panorama del basket italiano si arricchisce con la conferma delle squadre pronte a competere nelle Coppe europee per la stagione imminente. Recentemente, sono stati ufficializzati i nomi delle formazioni partecipanti, mentre il calendario completo sarà svelato a luglio.

Nella categoria maschile, l’Eurolega vedrà protagoniste l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna, che continueranno la loro avventura nella massima competizione europea per almeno tre anni. La struttura dell’Eurolega si configura ormai come un club ristretto, con limitate possibilità di scambio tra le diverse squadre.

Per quanto riguarda l’EuroCup, sono confermate la Dolomiti Energia Trento e l’Umana Reyer Venezia, entrambe inserite in distinti gruppi. Nella Basketball Champions League, Trapani Shark e Trieste si sono assicurate un posto nei gironi, mentre l’Unahotels Reggio Emilia parteciperà alle qualificazioni che si svolgeranno a Samokov, in Bulgaria. Rimane anche da segnalare la FIBA Europe Cup, con la partecipazione della Dinamo Sassari e la possibile inclusione di Reggio Emilia in caso di mancato accesso alla Champions League.

Nel settore femminile, l’Eurolega accoglierà il Famila Schio direttamente nella fase a gironi, mentre l’Umana Reyer Venezia dovrà affrontare un turno di qualificazione per avere accesso all’élite. Infine, tre squadre italiane parteciperanno all’EuroCup: La Molisana Magnolia Campobasso e il Geas Sesto San Giovanni sono già qualificate per la fase a gironi, mentre la Dinamo Sassari cercherà di conquistare un posto attraverso il percorso di qualificazione.