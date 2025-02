Squadre di Droni per Rilevamento Termico

Due alpinisti risultano dispersi sulla Grignetta, nel Lecchese, dopo un’escursione. L’allerta è stata lanciata nel pomeriggio di sabato 8 febbraio, quando non sono rientrati a casa dopo avere parcheggiato ai Piani dei Resinelli, punto di partenza per la loro escursione. Non sono stati in grado di contattare nessuno da quel momento. Le ricerche sono state avviate dal Soccorso Alpino, che ha inviato quattro squadre da terra, alcune delle quali hanno raggiunto la vetta e altre hanno battuto i canali circostanti.

Le operazioni di soccorso sono state complicate da condizioni meteorologiche avverse, tra cui vento forte e neve. Alcuni droni con termocamere sono stati utilizzati per cercare tracce dei dispersi, ma a causa del maltempo, le ricerche sono state sospese in serata. I soccorritori sperano di riprendere l’attività il mattino successivo per avere migliori condizioni di visibilità.

La Grignetta è nota per i suoi sentieri impegnativi e canali esposti, rendendo tale escursione pericolosa, specialmente in inverno. L’incidente ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza dell’escursionismo invernale, che ha visto recentemente altri episodi tragici, come un distacco di neve a Trasquera, in Piemonte, dove tre persone hanno perso la vita e due sono rimaste ferite.

Le squadre di soccorso continuano a lavorare instancabilmente per individuare i due alpinisti, auspicando di trovarli in buone condizioni man mano che le operazioni di ricerca riprendono.