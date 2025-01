Squadra vincente non si cambia

La Lega si schiera con il governatore del Veneto, Luca Zaia, in risposta alle tensioni all’interno della maggioranza riguardo al tema del terzo mandato. In una nota ufficiale, il partito evidenzia la “totale sintonia e condivisione degli obiettivi fra Matteo Salvini, Luca Zaia e l’intero consiglio federale”, sottolineando come il Veneto rappresenti un esempio di buon governo, apprezzato sia a livello nazionale che internazionale. I vertici della Lega affermano: “Squadra che vince non si cambia”.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, conferma il sostegno a Zaia, rispondendo affermativamente alla domanda se tutti siano dalla sua parte. Intercettato dai giornalisti al termine del consiglio federale della Lega, Giorgetti si mostra ottimista riguardo alla possibilità di raggiungere un accordo con gli alleati, affermando: “Si trova, si trova…”.

Dall’altra parte, il deputato e portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, chiarisce la posizione del suo partito sulla questione del terzo mandato. Nevi evidenzia che non si pronunciano né a favore né contro la candidatura di Zaia, specificando che il dibattito verte sulla questione della durata dei mandati. Sottolinea che, a suo avviso, due mandati sono sufficienti per svolgere il lavoro necessario. Riguardo a Flavio Tosi, afferma che la sua candidatura è stata proposta alla coalizione, ma che non è stata accettata.

Queste dinamiche riflettono una fase di incertezze politiche in seno alla maggioranza, ma anche una strategia del partito di sostegno a Zaia, considerato un elemento di stabilità nel contesto veneto. La Lega si prepara a navigare queste tensioni, cercando di mantenere unita la propria coalizione e di affrontare le sfide future con una leadership forte e riconosciuta come quella di Zaia. La situazione attuale pone l’accento su come le varie forze politiche si stiano allineando rispetto a un tema cruciale come quello dei mandati, che potrebbe influenzare i futuri equilibri interni ed esterni al governo.