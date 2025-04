Squadra de L’Isola dei Famosi al completo, chi ci sarà: “Fatto il servizio fotografico”

Mediaset ha rinnovato completamente la squadra de L’Isola dei Famosi, escludendo Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli, Dario Maltese e Elenoire Casalegno, la quale avrebbe desiderato far parte del team. La nuova conduttrice sarà Veronica Gentili, accompagnata da Simona Ventura come opinionista, mentre Pierpaolo Pretelli, attualmente impegnato in teatro con il musical Rocky, sarà il nuovo inviato dall’Honduras. I contratti sarebbero già stati firmati e un servizio fotografico promozionale è stato recentemente realizzato, con i risultati che appariranno presto sui social del programma.

Per quanto riguarda il cast dei naufraghi, i nomi non sono ancora ufficializzati, ma ci sono alcuni rumor. Tra i presunti partecipanti ci sono Antonella Mosetti, Angelo Fomeo, Delia Duran, Chiara Balistreri, Letizia Paternoster e Dj Shorty. Inoltre, sono stati cercati anche Serse Cosmi, Carmen Russo e Marialuisa Jacobelli. Tuttavia, pare che i contatti con Angelo Maronia, Er Gennaro, Chiara Basso e Camilla Giorgi non abbiano avuto seguito.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è attesa per maggio su Canale 5 e i fan possono aspettarsi una squadra rinnovata e dinamica. Con la conferma della triade Gentili, Ventura e Pretelli, la produzione sta preparando il terreno per offrire un’edizione coinvolgente e ricca di sorprese. L’atmosfera sembra promettere grande interesse e coinvolgimento, con il pubblico già in attesa di vedere come evolveranno gli eventi sull’isola.