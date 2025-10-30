Spyware israeliano e geopolitica: la crisi di NSO Group

Lo spyware israeliano di NSO Group ha preso una piega storica con la condanna negli Stati Uniti, che rappresenta il primo caso di sanzione per l’uso commerciale di strumenti di sorveglianza digitale. Questo articolo esamina come l’industria della sorveglianza israeliana, tra diplomazia e violazioni dei diritti umani, stia trasformando gli equilibri geopolitici globali.

Il tribunale federale californiano ha imposto a NSO Group il pagamento di 168 milioni di dollari a WhatsApp, segnando una prima condanna per l’uso di spyware su utenti di servizi commerciali. Nonostante ciò, l’industria israeliana della sorveglianza continua a funzionare come uno strumento di soft power. Con oltre 50.000 numeri di telefono potenzialmente sorvegliati, questa tecnologia sta rimodellando gli assetti geopolitici.

Tre aziende principali dominano il settore: NSO Group (con lo spyware Pegasus), Cellebrite (con soluzioni forensi) e Black Cube (intelligence privata). NSO Group, fondata da ex veterani dell’intelligence, ha visto un deterioramento della sua situazione finanziaria, bruciando miliardi e subendo pignoramenti da parte di creditori. Anche se dovesse dichiarare bancarotta, le competenze tecnologiche potrebbero giungere a nuovi fornitori.

Cellebrite, invece, continua a prosperare, fornendo soluzioni forensi alle forze dell’ordine, con ricavi in crescita. Tuttavia, la sua tecnologia è stata usata anche da governi autocratici per reprimere libertà civili, mentre Black Cube si è distinta per metodi controversi nel campo dell’intelligence privata.

L’export della tecnologia di sorveglianza consente anche a Israele di esercitare un’influenza diplomatica, come evidenziato dagli Accordi di Abramo. Nonostante le sanzioni e le critiche internazionali, l’industria tecnologica israeliana continua a espandersi, suscitando preoccupazioni sui diritti umani e la sorveglianza.