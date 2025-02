Spyware Graphite: Chi Sono gli Italiani Sottoposti a Sorveglianza da Paragon Solutions e Chi lo Gestisce

Meta, la società che gestisce WhatsApp, ha informato Luca Casarini e Francesco Cancellato che i loro telefoni sono stati compromessi dallo spyware Graphite, sviluppato dalla israelo Paragon Solutions. Dopo la violazione e la mancanza di risposte dal governo italiano, Paragon ha interrotto il contratto con l’Italia. Questo spyware ha colpito circa 100 persone in diversi paesi, in maggioranza giornalisti e attivisti, e la sua vendita è destinata principalmente a enti governativi. WhatsApp non riesce a identificare i mandanti degli attacchi e The Citizen Lab sta indagando sull’entità delle violazioni.

Palazzo Chigi ha attivato l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e il Copasir, mentre l’opposizione chiede un’informativa urgente. Si interrogano se il governo italiano fosse cliente di Paragon Solutions, dal momento che coloro che sono stati spiati avevano criticato la premier Giorgia Meloni. Tra le persone coinvolte ci sono Luca Casarini, capo missione della Ong Mediterranea Saving Humans, e Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.

Cancellato ha sollevato dubbi sull’operato del governo, sostenendo che il contratto con Paragon non avrebbe dovuto includere la sorveglianza di giornalisti o attivisti. Lo spyware Graphite è uno dei più avanzati al mondo e permette attacchi “zero-click”, trasformando il telefono in un microfono ambientale con accesso a foto, video, contatti e messaggi, anche su app crittografate. La questione solleva preoccupazioni significative riguardo alla sorveglianza e alla protezione dei diritti civili in Italia.