ROMA – Ha contribuito alla fine degli anni ’50 a eliminare la polio. Farà lo stesso con il coronavirus? L’Istituto di ricerca Gamaleya di Mosca ha una storia blasonata. E dal suo ultimo vaccino, lo Sputnik, già somministrato in 40 paesi, ci si aspettano grandi cose. C’è chi però invita alla cautela. Quella fiala, sia pur di vetro, resta opaca. La glasnost non è ancora passata di qui e l’Autorità europea per i medicinali (Ema), nel condurre la sua procedura di valutazione del vaccino, dovrà cercare di ottenere da Mosca informazioni che potrebbero arrivare col contagocce. Rischiando di restare impantanata per tempi lunghi e prestando il fianco alle accuse politiche di chi dello Sputnik è diventato dall’oggi al domani un fan.

“Lo Sputnik ha tutte le carte in regola per essere un buon vaccino. Ma è davvero così? Al momento non abbiamo gli strumenti per saperlo” sintetizza Guido Rasi, che dell’Ema è stato direttore generale fino allo scorso novembre e insegna microbiologia all’università di Roma Tor Vergata. La rivista medica The Lancet, che il 20 febbraio ha pubblicato i risultati delle sperimentazioni su circa 20mila volontari, resta finora l’unica fonte di informazioni. Ma ai colleghi che chiedevano più dettagli, i ricercatori di Mosca non hanno mai risposto, come pure il galateo degli scienziati imporrebbe.

“Non c’è motivo che lo Sputnik non funzioni” conferma anche Andrea Cossarizza, immunologo dell’università di Modena e Reggio Emilia. “Il problema è rispettare le regole della scienza e mettere a disposizione i dati”. Dopo la pubblicazione su Lancet, la rivista ha anche dovuto rivedere una manciata di numeri e figure, pubblicando le correzioni nella sezione “Department of error”. Nulla di decisivo, capita di sbagliare, ma comunque un segnale di allerta.

L’articolo su Lancet riportava i risultati della sperimentazione di fase 2 e 3 su 20mila persone, con un’efficacia del 91,6%, superiore ad AstraZeneca (60%) e Johnson&Johnson (66%) e vicina a quella di Pfizer e Moderna (95%). “Una buona premessa. Ma una cosa è sicura: quei dati non bastano a Ema per una valutazione. Ne serviranno altri, e Gamaleya dovrà fornirli se vorrà essere approvato in Europa” dice Rasi. “Gli altri vaccini autorizzati hanno fornito le cartelle cliniche di tutti i volontari e gli esperti dell’Ema hanno ispezionato ogni dettaglio degli impianti di produzione, inclusi i tappi delle fiale. Il senso di questo lavoro è garantire vaccini puri e omogenei, ovunque vengano prodotti. Non è burocrazia, è sicurezza”.

San Marino, via al V-day con il vaccino russo Sputnik: “Farmaco sicuro, non siamo preoccupati”



Quanto facile e rapido sarà, questo lavoro di controllo, è difficile da prevedere. Per ispezionare un impianto ci vuole circa un mese e mezzo, e non sappiamo se le fabbriche dello Sputnik abbiano mai ricevuto una certificazione riconosciuta dall’Ema. Del vaccino russo, nonostante le opacità, conosciamo comunque alcuni dettagli importanti. Il metodo che usa è quello del vettore virale: si inietta un adenovirus innocuo e incapace di replicarsi che ha il Dna arricchito con il gene che sintetizza la proteina spike del coronavirus. E’ lei, la spike, l’antigene incaricato di stimolare il sistema immunitario contro il Covid. “Il problema però – spiega Cossarizza – è che spesso il sistema immunitario non reagisce solo contro la spike, ma anche contro l’adenovirus che funge da vettore. La prima dose può essere efficace perché il sistema immunitario impiega del tempo e non è pronto ad agire. Ma alla seconda dose le nostre difese sono già attivate. L’adenovirus potrebbe essere bloccato prima di raggiungere l’obiettivo. In questo caso non si avrebbe produzione di spike”.

Per aggirare l’ostacolo, gli scienziati del Gamaleya hanno deciso di giocare d’astuzia. Alla prima dose iniettano un adenovirus di scimpanzé (lo stesso usato da AstraZeneca e Johnson&Johnson, mentre ReiThera ha optato per un adenovirus di gorilla). Alla seconda dose Sputnik prevede l’iniezione di un adenovirus umano. Con due vettori di aspetto leggermente diverso, gli scienziati di Mosca sperano di infiltrarsi tra le linee del sistema immunitario confondendolo.

Ma sarà davvero così? “C’è un altro problema” aggiunge Cossarizza. “Anche l’adenovirus umano potrebbe essere riconosciuto dal sistema immunitario. Basta che una persona l’abbia incontrato, sotto forma di raffreddore, nel corso della sua vita. In Cina e negli Usa si stima che questo sia avvenuto nel 40% delle persone. Non c’è motivo per cui in Europa debba essere molto diverso”. E quanto importante può essere, il problema dell’immunità contro il vettore? “Qui sono i dati di AstraZeneca a parlare. Sono ben nascosti tra le pieghe dello studio inglese, non nell’articolo ma nel materiale supplementare che solo i più pignoli vanno a cercare. E neanche questa è una buona regola del galateo. Il problema dell’immunità contro il vettore esiste, e teoricamente renderebbe poco efficace la seconda dose di AstraZeneca. Se il sistema immunitario riconosce e attacca l’adenovirus, infatti, c’è poca speranza che la spike venga prodotta dalle cellule”.

Lo Sputnik, con il suo pas de deux, può aggirare l’ostacolo dell’immunità contro il vettore. A fermarlo potrebbero essere i nostri raffreddori pregressi. Ma se la strategia dell’uno-due ha i suoi vantaggi, rende anche più complicata la produzione del vaccino. “Non basta un singolo bioreattore – spiega Rasi – ma ne servono due, uno per ciascun adenovirus. E già vediamo che la Russia fatica a rifornire le decine di paesi con cui ha stretto accordi”. L’Argentina, uno dei principali fan dello Sputnik, dopo alcuni ritardi nelle consegne ha firmato un memorandum con il fondo sovrano russo Rdif, che sovrintende alla produzione del vaccino, per fabbricarselo in casa. “Si potrebbero costruire nuovi impianti anche in Italia, certo. Ma ci vorrebbero circa sei mesi” prosegue Rasi. E nel frattempo la carestia di fiale dovrebbe essersi esaurita. “Non capisco – dice Rasi – perché appassionarsi a un vaccino di cui non sappiamo niente quando avremo presto abbastanza dosi dei vaccini di cui sappiamo tutto”.

L’Urss nel ’59 somministrò il vaccino contro la polio a 10 milioni di bambini. Tutto avvenne tra gennaio e ottobre, senza troppi convenevoli. Alla fine Mosca dimostrò di aver ragione: due anni dopo gli Stati Uniti si ripresero quel vaccino messo a punto da Albert Sabin e guardato all’inizio con sospetto, e la polio col tempo fu quasi sconfitta. Per l’Unione Sovietica fu una scommessa vinta, ma erano altri tempi. E’ impensabile oggi accettare anche solo una minima parte di quel rischio, per la nuova vaccinazione di massa che ci sta coinvolgendo.