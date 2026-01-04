14.2 C
Da stranotizie
Spurs affrontano i Trail Blazers

I San Antonio Spurs stanno per affrontare una strana serie di partite all’inizio dell’anno. Dopo aver sconfitto gli Indiana Pacers con un punteggio di 123-113 a Indianapolis, torneranno a San Antonio per affrontare i Portland Trail Blazers nella seconda partita di una serie di due giochi consecutivi. Questa è la prima di tre serie di partite consecutive che i Spurs giocheranno questo mese, concludendo con una partita in Minnesota contro i Timberwolves.

I Spurs affrontano questa serie con alcuni problemi di infortuni. Lo stato di Victor Wembanyama per la partita contro i Blazers è ancora sconosciuto, in quanto ha saltato la partita contro i Pacers a causa di un infortunio al ginocchio e la sua condizione è giorno per giorno. Devin Vassell sta ancora curando un’infezione addominale. I loro avversari, i Blazers, stanno affrontando anch’essi una serie di infortuni, con Jrue Holiday, Jerami Grant e l’ex giocatore dei Spurs Blake Wesley che hanno saltato la vittoria contro i New Orleans Pelicans.

L’ultima volta che i Spurs hanno affrontato i Blazers, il 26 novembre, hanno vinto con un punteggio di 115-102. In quella partita, De’Aaron Fox ha segnato 37 punti per i Spurs, mentre Deni Avdija ha segnato lo stesso numero di punti per i Blazers. Avdija ha migliorato le sue prestazioni questa stagione e si è inserito nella corsa per il titolo di All-Star.

I Blazers stanno vivendo un momento di forma nella Western Conference, avendo vinto tre delle loro ultime cinque partite. I Spurs dovranno affrontare una partita difficile contro i Blazers, che hanno una squadra grande e fisica che attacca il vetro con forza. I Blazers sono secondi nella NBA per rimbalzi offensivi, con 14,2 a partita. Se Wembanyama gioca, i Spurs non dovrebbero avere problemi, ma se si assenta, Luke Kornet e Kelly Olynyk dovranno lavorare sodo contro i grandi dei Blazers.

I Blazers non giocano con un vero playmaker a causa dei loro problemi di infortuni, quindi utilizzano una formazione più grande che si basa sulla penetrazione palla a mano di Avdija e Shaedon Sharpe. Ciò rende la squadra vulnerabile ai turnover, con 17,5 a partita. I guardia dei Spurs sono stati il loro punto di forza con Wembanyama fuori, quindi dovrebbero avere un vero vantaggio contro i Blazers in questo senso. Dovranno infastidire i giocatori dei Blazers e valorizzare i propri possesso per dare un vantaggio ai Spurs.

