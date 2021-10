Il nuovo album di Adele potrebbe uscire a breve: spuntano nuovi indizi e tanti 30 sparsi in tutto il mondo.

Ci siamo: il nuovo album di Adele sta per arrivare. Quante volte lo abbiamo detto negli ultimi anni? Molte, forse troppe. Eppure stavolta la sensazione è che qualcosa si stia muovendo per davvero. Lo dimostrano diversi indizi sparsi in tutto il mondo. A distanza di sei anni da 25 del 2015, dunque, la popstar più amata al mondo sarebbe pronta a uscire dal silenzio per regalare ai fan il disco più atteso di sempre.

Adele

Adele: il nuovo album sarà 30?

A regalare grandi speranze ai fan dell’artista britannica è sono stati diversi indizi. In primis, il cambio di foto profilo sui social da parte della stessa Adele. Su Instagram e Facebook sono state rimosse le sue foto profilo e di copertina, sostituite da un’immagine priva di contorni, un color petrolio a macchie scure che potrebbe essere collegato alla cover del nuovo disco. Ma a dare ancora più forza alla notizia è stata anche un’altra clamorosa novità.

Di seguito la sua attuale immagine del profilo:

Il numero 30 spunta in tutto il mondo

Da circa un anno si parla del nuovo album di Adele, ma finora non erano arrivati indizi importanti. Stavolta, invece, è accaduto qualcosa di inatteso. Sui monumenti più importanti del mondo, compreso il Colosseo, è apparso il numero 30. Un numero che molti hanno associato proprio al nuovo progetto della cantante britannica, che potrebbe prendere per titolo proprio la sua età (la popstar è classe 88, ma potrebbe aver registrato il disco proprio a 30 anni). Ma c’è di più. Secondo qualcuno ci sarebbe anche una data di uscita: il 19 novembre. Vedremo se arriverà a ore anche la conferma ufficiale.