I piedi, adesso, sono tre. E ciò vuol dire una sola cosa: che appartengono a due statue distinte. Castro continua a stupire, perché il ritrovamento del busto della gigantesca statua di Atena, avvenuto nel 2015, è stato solo l’inizio. C’è tantissimo, lì sotto, una storia da raccontare che affascina soprattutto gli stranieri. E infatti le ultime scoperte della campagna di scavi 2020 saranno al centro della conferenza organizzata dal Deutsches Archäologisches Institut – il più antico istituto archeologico al mondo – per festeggiare il Natale di Roma e la festa delle Palillie (il 22 aprile, su Zoom).

Francesco D’Andria ne è orgoglioso: professore emerito dell’Università del Salento, archeologo e socio dell’Accademia dei Lincei, è anche il direttore scientifico degli scavi di Castro. E sa che quello che è venuto fuori finora è solo una piccola parte di un racconto meraviglioso. Un racconto che parte da quella che ormai è una certezza: non c’era solo una statua di Atena, ma ce n’erano due. “Un piede l’avevamo trovato anni fa – spiega D’Andria – ora ne abbiamo trovati altri due. Sono della stessa dimensione del primo, e c’è anche una base, più alta di qualche centimetro della prima che abbiamo rinvenuto”. Che significa? “Si tratta anche stavolta di una divinità femminile, forse sempre Atena. Quindi le ipotesi sono due: o c’erano due tempietti, oppure una statua era fuori dal tempio e l’altra dentro. Un po’ come succedeva all’acropoli di Atene”.

Mancano ancora le teste, e ritrovarle sarebbe come fare bingo. Intanto, però, la Castro del passato continua a premere per farsi svelare. Gli scavi diretti da D’Andria, con il coordinamento sul cantiere di Amedeo Galati e il lavoro dei giovani archeologi Alessandro Rizzo ed Emanuele Ciullo, e gli operai Donato Merico e Luigi Bene, hanno portato alla luce anche il muro del tempio. Anch’esso imponente e databile al IV secolo a.C. come la prima statua di Atena, alta almeno quattro metri (dopo il busto, nel 2019 è stato rinvenuto anche un dito indice). Il muro è lungo 23 metri, composto di nove filari di blocchi alti circa 45 centimetri per un’altezza di quattro metri, sarebbe secondo per imponenza al grande muro di Egnazia.

Salento, la dea di 4 metri sul luogo dello sbarco di Enea

La “rocca con il tempio di Minerva”, dove secondo Virgilio approdò Enea dopo la caduta di Troia, potrebbe essere in Salento. Nei giorni scorsi a Castro un gruppo di archeologi guidati da Amedeo Galati ha rinvenuto una statua mutila femminile di grandi dimensioni. L’opera è databile presumibilmente al IV secolo avanti Cristo e potrebbe raffigurare la dea Minerva, confermando così le ipotesi degli scopritori del reperto, anche se la veste con corto gonnellino che potrebbe supporre che si tratti di un’Artemide. In tal senso saranno utili le indagini che saranno effettuate prossimamente, in collaborazione con la soprintendenza dei Beni archeologici, l’Università del Salento e il Comune di Castro. Custodita a tre metri dal sottosuolo del centro di Castro, la statua è sprovvista della testa e di altri dettagli anatomici, ma riporta eccezionali tracce di rosso porpora. Le scoperte proseguono: gli archeologi hanno rinvenuto anche la falange di un dito e un braccio e si spera di poter scoprire con il tempo anche gli altri elementi mancanti. Se si riuscisse a ricomporla, la statua risulterebbe alta almeno quattro metri (testo di Lorenzo Madaro, foto di Pasquale Rizzo)

“È un muro di terrazzamento – spiega Francesco D’Andria – un’opera imponente che serviva per creare un pianoro artificiale su cui è stato costruito il tempio di Atena”. Lo spirito di Enea, e quello di Virgilio, tornano ad aleggiare su Castro. Perché quanto descritto dal poeta dell’Eneide, nel Libro Terzo, trova nuove conferme negli scavi di Castro: “Crescono le brezze sperate e già il porto si apre ormai vicino e sulla rocca appare il tempio di Minerva”, recita l’Eneide. Il tempio è ancora lì, e perciò è importante continuare a scavare. Il problema, come sempre, sono i finanziamenti. L’ultima campagna del 2020 è stata sostenuta in massima parte da privati: Rocco Gurgiola e il professore Francesco De Sio Lazzari (figlio del noto geologo dell’Università di Napoli, Antonio), per il quale il Comune di Castro, su proposta di D’Andria, ha appena deliberato la cittadinanza onoraria. Benefattori legati a Castro, ma la loro generosità non basta. Soprattutto se la cittadina salentina, e la Puglia intera, vogliono difendere con orgoglio il proprio passato e il nome di Enea, facendone un volano per il turismo internazionale.

Salento, l’Adriatico restituisce anche la mano della dea

L’obiettivo sarebbe mettere a sistema il Mar – Museo archeologico di Castro, e creare un parco archeologico. Perché lì l’arte, la storia e la letteratura si sono intrecciati. “Il numero delle statue presenti a Castro è un unicum nella storia dei Messapi e dei Peuceti – continua l’archeologo – e infatti stiamo studiando la scultura di Taranto. Abbiamo trovato una testa che fa parte della balaustra, un motivo originalissimo probabilmente inventato a Taranto. È il motivo dei girali, con foglie, fiori e spighe all’interno dei quali si muovevano figure umane. In poche parole, era Barocco ante litteram, ripreso poi nell’arte ellenistica romana, come si può vedere all’Ara Pacis”. Non sono ancora finite, le sorprese. Oltre a tanto vasellame, è stata rinvenuta anche una lente di cristallo, che serviva agli orefici per i lavori di granulazione, e pure le matrici dove si fondevano oggetti in bronzo. “Castro era un grande centro d’arte e artigianato, in una posizione strategica fra l’Adriatico e lo Ionio”.

L’interesse è altissimo, lo scorso anno al Mar il numero di visitatori è stato maggiore degli anni precedenti, nonostante la pandemia di Covid-19. “Non possiamo continuare solo con la buona volontà dei privati – conclude D’Andria – ci vorrebbe un investimento della Regione. Per realizzare il parco e ampliare il museo servirebbe un milione di euro”.