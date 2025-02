Spunta il nome di un altro famosissimo cantante

Fabrizio Corona ha accusato Chiara Ferragni di aver tradito Fedez, rivelando dettagli sorprendenti durante la trasmissione “Falsissimo”. Secondo Corona, Chiara avrebbe avuto rapporti non solo con Achille Lauro, ma anche con un altro cantante, il cui nome è stato rivelato di recente. Queste affermazioni hanno suscitato un intenso interesse mediatico e hanno messo in discussione la veridicità delle sue dichiarazioni.

Corona ha parlato della pressione mediatica che Fedez ha affrontato a seguito delle notizie sul presunto tradimento, affermando che Fedez, preoccupato per Chiara, avrebbe chiesto di non approfondire il tema dei tradimenti. Nonostante il suo desiderio di proteggere la partner, Corona ha continuato a rivelare dettagli sull’infedeltà di Chiara.

Durante l’episodio, Corona ha descritto un Fedez visibilmente turbato, la cui emotività non derivava solo dalla situazione, ma anche dall’ansia per la moglie. Ha raccontato che Chiara avrebbe trascorso una notte con Achille Lauro durante una festa e che Fedez avrebbe scoperto il tradimento esaminando messaggi cancellati sul telefono di Chiara. Corona ha criticato l’atteggiamento di Chiara, chiedendole perché si presentasse come una persona innocente.

In aggiunta a Lauro, Corona ha citato anche Diego Naska, un rapper di 27 anni, che avrebbe avuto una relazione con Chiara. Questo presunto tradimento avrebbe provocato una lite tra Fedez e Naska, confermata da un amico di Naska, mentre quest’ultimo ha negato le accuse.

Le affermazioni di Corona hanno aperto un acceso dibattito pubblico e alimentato il gossip attorno alla vita privata di Chiara e Fedez, rendendo la situazione complessa e in continua evoluzione.