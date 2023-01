Spuma di Sciampagna Ecoricarica Detersivo Lavatrice Nero Puro 29 lavaggi – 1305 ml

Detersivo liquido igienizzante per lavatrice per capi neri e scuri. La sua nuova formula concentrata, con Azione Ravviva Nero e Colori Scuri, è ancora più efficace e aiuta a prevenire lo sbiadimento dei colori, mantenendo la loro originale intensità e brillantezza. Efficace anche a freddo. Dermatologicamente testato per rispettare la tua pelle.

Nuova formula più concentrata e più efficaceAzione ravviva neroDermatologicamente testato100% prodotto italiano