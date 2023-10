Spuma Di Sciampagna Detersivo Lavatrice Liquido Freschezza Alpina 60 Lavaggi – 3000 ml

Detersivo liquido per lavatrice Freschezza Alpina. La sua formula bivalente, arricchita con enzimi, è ideale per il lavaggio del bucato quotidiano, in lavatrice e a mano. Agisce contro le macchie regalando ai tessuti un fresco profumo di pulito.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 18,7 x 11 x 39 cm; 3 KgProduttore ‏ : ‎ Italsilva CommercialeASIN ‏ : ‎ B07SW7WLWZNumero modello articolo ‏ : ‎ LV600300Paese di origine ‏ : ‎ Italia

Freschezza Alpina

Dermatologicamente testato

Prodotto 100% italiano