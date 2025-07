Sprizzz! Il reality bar che racconta Roma e la sua gente

Un incontro casuale tra territori di creatività ha dato vita a un affascinante progetto. Patrizia Santangeli, regista, e Jane Alexander, conduttrice televisiva, si sono ritrovate nel Bar Eventi, un locale a conduzione familiare nel cuore dell’Aurelio, gestito da Antonio Casadidio. Questa location, un simbolo della socialità romana, ha ispirato la miniserie “Sprizzz! – Reality Bar”, che esplora la vita quotidiana del bar attraverso gli occhi dei suoi clienti.

Nel corso delle riprese, Jane Alexander ha intervistato i frequentatori del bar, rispondendo a domande tratte dal celebre “Questionario di Proust”. Le conversazioni hanno rivelato pensieri profondi e momenti di vita, con risposte sincere su paure e gioie. Tra le risposte più toccanti, la maggior parte degli intervistati ha citato i genitori come i propri eroi.

Antonio, entusiasta di far parte di questo esperimento, ha descritto il suo bar come un’oasi di autenticità in un’epoca dominata dalla tecnologia. La clientela del Bar Eventi è varia e accogliente, creando un’atmosfera di familiarità e relax. “Qui è come stare a pranzo con i parenti”, ha detto Antonio, sottolineando l’importanza della socialità tradizionale.

Grazie al successo di questa prima stagione, si parla già di una possibile continuazione della serie in autunno, con l’intenzione di far scoprire altri bar di Roma, continuando a valorizzare quei luoghi che custodiscono storie e relazioni umane.