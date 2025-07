Spring Attitude 2025: un festival musicale all’EUR di Roma

Nel weekend del 12 e 13 settembre 2025, la Nuvola dell’EUR si trasformerà in un innovativo spazio per eventi musicali, accogliendo la quattordicesima edizione di Spring Attitude. Questo festival, sostenuto da EUR SpA, punta a connettere diverse generazioni e stili musicali in un ambiente immersivo dove architettura, luce e suono si intrecciano in un’esperienza unica.

Il primo giorno vedrà protagonisti i BICEP, noti per la loro elettronica innovativa, che presenteranno in esclusiva CHROMA, uno spettacolo audiovisivo caratterizzato da forti stimoli visivi e sonori. Apparat contribuirà a creare un’atmosfera cinematografica con un dj-set ricco di sfumature. Altri artisti come DJ Gigola, La Rappresentante di Lista e Giorgio Poi porteranno le loro sonorità peculiari, accompagnati da Coca Puma e Golden Years, che debutteranno sul palco con un live ibrido. Samplificano le nuove tendenze musicali italiane i gruppi Post Nebbia, EMMA, fenoaltea e Arssalendo.

La seconda giornata si caratterizzerà per una maggiore influenza internazionale, con L’Impératrice che presenterà il suo funk-pop distintivo e gli Altın Gün che fonderanno sonorità tradizionali con il rock. Ellen Allien porterà il suo energico repertorio techno, mentre DJ Tennis aggiungerà un taglio più emotivo. Tra le nuove voci italiane ci saranno La Niña, Dov’è Liana, Planet Opal e Jaden Thompson, seguiti da faccianuvola, Alessandro Addi e un b2b tra Francesco Maria e Andrea Saba, a chiudere il festival con vibrazioni fresche e innovative.