Spread Italia-Francia in calo: nuova era per i titoli di Stato

Lo spread tra i titoli di Stato decennali italiani e francesi ha toccato un minimo storico, scendendo brevemente sotto i 10 punti base, il valore più basso dal 2005. Questo differenziale di rendimento riflette il premio di rischio che gli investitori richiedono per investire nel debito. Solo tre anni fa, lo spread era di 200 punti base. Gli analisti di Commerzbank prevedono che possa azzerarsi per la prima volta dall’introduzione dell’euro, grazie alla maggiore stabilità politica del governo Meloni e al significativo deficit di bilancio della Francia.

Dopo la flessione iniziale, lo spread Italia-Francia è tornato a 11 punti base, con un rendimento dei Btp decennali al 3,56% rispetto al 3,45% degli Oat francesi. Già nelle settimane passate si era notata una tendenza simile con i titoli a breve termine, dove i titoli francesi offrivano rendimenti superiori ai Btp sia a due anni, con uno spread Italia-Francia negativo di un punto base, sia a cinque anni, dove la Francia pagava 6 punti base in più.

Un report di Commerzbank, elaborato da Christoph Rieger, sottolinea che lo spread tra i due Paesi potrebbe azzerarsi nel contesto dei robusti piani di spesa della Germania, che alimentano le aspettative di una maggiore convergenza di bilancio in Europa. Tuttavia, la sostenibilità del debito potrebbe rimanere un fattore di rischio, specialmente in vista delle elevate emissioni europee previste per il prossimo anno in un clima di maggiore avversione al rischio.

Lo spread tra i Btp italiani e il bund tedesco rimane pressoché stabile a 79 punti base.