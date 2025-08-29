28.1 C
Roma
venerdì – 29 Agosto 2025
Economia

Spread Btp-Bund: la solidità economica dell’Italia oggi

Da StraNotizie
Spread Btp-Bund: la solidità economica dell’Italia oggi

Negli ultimi anni, la parola “spread” è diventata parte del linguaggio comune degli italiani, riferendosi al differenziale di rendimento tra i Btp italiani e i Bund tedeschi. Questo indicatore ha vissuto alti e bassi, raggiungendo picchi di 500 punti base in passato, ma recentemente ha mostrato un miglioramento costante, attestandosi a 90 punti base, con un minimo di 71 punti a Ferragosto.

Un’altra misura di confronto è lo spread tra Btp italiani e Oat francesi, che si è praticamente azzerato, riflettendo la stabilità politica e finanziaria dell’Italia. Negli ultimi anni, lo spread è stato un indicatore rilevante della solidità economica del Paese, con ripercussioni positive su imprese, famiglie e finanza. A settembre dello scorso anno, il differenziale era di 251 punti base, mentre quest’anno ha raggiunto il valore di 71.

Il miglioramento è attribuibile alle politiche fiscali prudenti e al rispetto degli impegni europei, elementi che hanno contribuito a rassicurare i mercati, anche in un contesto di difficoltà interna ed esterna legate alla crisi energetica e alla guerra in Ucraina.

Dal 2024 a oggi, lo spread ha mostrato una relativa stabilità, riflettendo una crescente fiducia degli investitori nella solidità economica dell’Italia e nelle sue politiche finanziarie. Questo è stato possibile grazie a segnali di una crescita economica stabile e all’attenzione del governo nel contenere il debito e rispettare le regole di bilancio dell’Unione Europea. Tali fattori sono stati accolti positivamente sia dai mercati che dalle agenzie di rating, confermando la traiettoria di crescita e consolidamento fiscale del Paese.

Articolo precedente
Ritorno al Proporzionale in Trentino: una proposta strumentale
Articolo successivo
Progetto Insiel: Cybersecurity e Data Center in Friuli Venezia Giulia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.