Spread Btp-Bund: la solidità economica dell’Italia oggi

Negli ultimi anni, la parola “spread” è diventata parte del linguaggio comune degli italiani, riferendosi al differenziale di rendimento tra i Btp italiani e i Bund tedeschi. Questo indicatore ha vissuto alti e bassi, raggiungendo picchi di 500 punti base in passato, ma recentemente ha mostrato un miglioramento costante, attestandosi a 90 punti base, con un minimo di 71 punti a Ferragosto.

Un’altra misura di confronto è lo spread tra Btp italiani e Oat francesi, che si è praticamente azzerato, riflettendo la stabilità politica e finanziaria dell’Italia. Negli ultimi anni, lo spread è stato un indicatore rilevante della solidità economica del Paese, con ripercussioni positive su imprese, famiglie e finanza. A settembre dello scorso anno, il differenziale era di 251 punti base, mentre quest’anno ha raggiunto il valore di 71.

Il miglioramento è attribuibile alle politiche fiscali prudenti e al rispetto degli impegni europei, elementi che hanno contribuito a rassicurare i mercati, anche in un contesto di difficoltà interna ed esterna legate alla crisi energetica e alla guerra in Ucraina.

Dal 2024 a oggi, lo spread ha mostrato una relativa stabilità, riflettendo una crescente fiducia degli investitori nella solidità economica dell’Italia e nelle sue politiche finanziarie. Questo è stato possibile grazie a segnali di una crescita economica stabile e all’attenzione del governo nel contenere il debito e rispettare le regole di bilancio dell’Unione Europea. Tali fattori sono stati accolti positivamente sia dai mercati che dalle agenzie di rating, confermando la traiettoria di crescita e consolidamento fiscale del Paese.